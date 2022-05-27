洪水樹：可成出售泰州廠後沒包袱 心情像再創業

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（中央社記者吳家豪台南27日電）金屬機殼廠可成今天召開股東常會，董事長洪水樹說，可成出售泰州廠iPhone業務，「不是打不過人家」，而是主動選擇，未來轉型沒有包袱；他自認現在心情像再次創業，公司體質並未變差，期待未來3到5年可以做出成績。

可成今天股東會約50分鐘結束，會中通過每股配發現金股利新台幣10元，並完成董事改選。

股東提問可成中長期願景，洪水樹表示，可成現在算進入轉型低潮期，2020年決定出售泰州iPhone業務，已預知將面對一段困難時間，營收及獲利都一定會面對減半衝擊，但還是決定做，著眼點還是在長期經營策略和長期股東利益。

他強調，大環境的變化，大家都看得見，只是怎麼去應對。可成選擇的是主動出擊、提早布局的策略，「出售泰州廠業務，不是打不過人家而撤退，這是我們主動選擇。」

洪水樹表示，決定出售泰州廠時，無法預知會有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴重疫情，也想像不到疫情後續帶來這麼多變化。現在回過頭看，因為疫情造成「再全球化」，也導致供應鏈重組；未來面對大的變局，可成確實是準備非常充分的公司，做這些處分可以增加大量現金，也減少很多產能，在供應鏈非常混亂的時候，可成受到的衝擊相對小很多。

「面對新的局面再展開時，我們站在分水嶺上面，有非常大的策略空間，未來要往什麼地方走，我們身上沒有包袱。」洪水樹指出，可成現在既有產能還是非常龐大，一方面可以鞏固過去30年累積寶貴的客戶，比以往更有彈性、更有資源去滿足客戶需求，為客戶創造更多價值；另一方面當新機會展開時，可成也有充足資源可以去抓住這些機會。

他說，可成轉型初期1、2年還沒辦法進入真正成長軌跡，因為轉型幅度很大，意味著可成必須跨入新領域，增加新的核心能力，這都不是一年半載可以看到成果。

洪水樹坦言，可成經營團隊現在心情有點像再次創業，回想30年前可成從一個小型家族企業，只會做鋁合金壓鑄一個製程，慢慢發展到今天在機構件領域跨足材料、工藝，做到垂直整合，在全世界都很少見。在這個過程中，可成累積非常多寶貴經驗，今天要再次走上創業之路，手上資源更多。

洪水樹認為，可成過去30年達成的成果，也許在未來不到10年時間，又可以重新透過整合性平台，在新領域裡再次發揮競爭力，為股東創造更好的價值。

針對股價下跌問題，洪水樹直言「感同身受」，他和家族都是可成最大股東，股價每掉一塊錢，「我們的痛跟你們（股東）是一樣的」。

至於未來是否持續持有可成股票或賣掉，他坦言無法給出建議，因為股價最終還是市場交易決定的，可成有數萬名股東，每個人有不同想法，財務投資策略也可能不一樣。

不過，洪水樹觀察，今年開始進入快速升息環境，擁有現金者即使不做積極投資，光是利息收入就非常可觀。這樣的環境對可成有利，利息收入可以挹注公司非常多的資金。

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他說，自從2008年金融海嘯後，金融市場異常蓬勃，甚至跟經濟面有點脫鉤，現在升息展開，市場面對很大修正。美國是全球最大資本市場，美國許多股票不管體質多好，都面臨股價修正，可成算是市場上最安全的股票之一，已經沒有空間再跌。

洪水樹建議股東繼續持有可成股票，因為可成一直以來採取高配息政策，公司體質沒有真的變壞或變弱，可以給可成3到5年時間，期待做出成績。（編輯：張良知）1110527