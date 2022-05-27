朋程股東會改選董事 盧明光交棒姚宕梁接任董事長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰桃園27日電）二極體廠朋程今天上午在南崁廠舉行股東常會，通過每股配發現金股息新台幣4元，並順利全面改選董事9席，其中包括獨立董事3席。

朋程股東會後隨即召開新任董事會，原任董事長盧明光交棒，由原任副董事長姚宕梁接任新董事長，盧明光持續擔任朋程董事，並出任朋程榮譽董事長。

根據資料，姚宕梁目前也是中美矽晶副董事長及總經理、環球晶法人董事代表人。市場人士指出，盧明光規劃退居幕後，由中美晶體系資深高階主管接棒。

盧明光在股東會上表示，全球COVID-19疫情逐漸趨緩，全球總體經濟陸續回溫，朋程今年穩健規劃營運方針，持續提升研發創新能力，透過產業合作加速新產品開發與生產，以謹慎思維與態度面對產業環境的變化。

今年朋程持續布局高效率低耗能整流器（LLD）、以及傳統汽車用超高效率低耗能整流器（ULD），其中第1季ULD出貨量是去年全年的7成，法人預估今年朋程ULD出貨量將大幅年增3倍至4倍。

展望朋程今年主要產品業績比重，法人預期，標準二極體和LLD占比各約45%，ULD占比約6%。

朋程也持續布局電動車新品，包括油電混合車48伏特輕油電混合車功率模組，以及純電動車用絕緣閘雙極電晶體（IGBT）和第三代半導體碳化矽（SiC）模組。

法人指出，朋程IGBT模組已經進入打樣階段，目標切入新款車種；今年朋程持續布局車用SiC模組認證。

朋程去年合併營收37.96億元，年增24%，創歷史新高，去年稅後獲利4.78億元，年增70%，去年每股基本純益5.25元，優於前年EPS 3.1元。（編輯：楊凱翔）1110527