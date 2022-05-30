MSCI調整31日收盤生效 半導體新增成分股齊漲
2022/5/30 10:13
（中央社記者張建中新竹30日電）指數編纂公司MSCI（明晟）半年度調整結果將於31日收盤生效，包括力積電、力智及創惟等半導體新增成分股今天股價齊揚。
MSCI這次半年度調整，台股在MSCI全球標準型指數成分股新增力積電、華新、華航及長榮航；MSCI全球小型指數部分，新增17檔成分股，其中半導體股有力智、創惟、鈺創及瑞鼎。
隨著美股勁揚，台股今天延續反彈走勢，早盤指數大漲逾200點，力積電等半導體新增成分股股價同步走高，其中，力積電達新台幣58.5元，上漲2元，漲幅3.53%。
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力智股價達586元，大漲44元，漲幅8.11%，並創1個多月新高價；創惟一度站上200元，達202元，上漲9.5元，漲幅4.93%；鈺創達69.7元，上漲1.4元，漲幅逾2%；瑞鼎達495.5元，上漲9元，漲幅1.84%。
力積電等今年來營運同步高度成長，力積電前4月營收280.35億元，年增54.14%；力智前4月營收22.72億元，年增45.26%；創惟前4月營收15.72億元，年增87.55%；鈺創前4月營收21.16億元，年增45.91%；瑞鼎4月營收104.03億元，年增41.48%。（編輯：楊蘭軒）1110530
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