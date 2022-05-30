更多編輯台推薦新聞：
朴贊郁宋康昊坎城影展奪大獎 韓國影業再獲國際肯定
娛樂

朴贊郁宋康昊坎城影展奪大獎 韓國影業再獲國際肯定

提升員工幸福感 英國60家企業6月起試行週休三日
國際

提升員工幸福感 英國60家企業6月起試行週休三日

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

MSCI調整31日收盤生效 半導體新增成分股齊漲

2022/5/30 10:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹30日電）指數編纂公司MSCI（明晟）半年度調整結果將於31日收盤生效，包括力積電、力智及創惟等半導體新增成分股今天股價齊揚。

MSCI這次半年度調整，台股在MSCI全球標準型指數成分股新增力積電、華新、華航及長榮航；MSCI全球小型指數部分，新增17檔成分股，其中半導體股有力智、創惟、鈺創及瑞鼎。

隨著美股勁揚，台股今天延續反彈走勢，早盤指數大漲逾200點，力積電等半導體新增成分股股價同步走高，其中，力積電達新台幣58.5元，上漲2元，漲幅3.53%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

力智股價達586元，大漲44元，漲幅8.11%，並創1個多月新高價；創惟一度站上200元，達202元，上漲9.5元，漲幅4.93%；鈺創達69.7元，上漲1.4元，漲幅逾2%；瑞鼎達495.5元，上漲9元，漲幅1.84%。

力積電等今年來營運同步高度成長，力積電前4月營收280.35億元，年增54.14%；力智前4月營收22.72億元，年增45.26%；創惟前4月營收15.72億元，年增87.55%；鈺創前4月營收21.16億元，年增45.91%；瑞鼎4月營收104.03億元，年增41.48%。（編輯：楊蘭軒）1110530

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族