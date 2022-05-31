工研院攜手6大公協會組聯盟 培育淨零人才

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（中央社記者張建中新竹31日電）工研院今天宣布成立淨零永續學校，並籌組淨零永續人才聯盟，與中華民國全國工業總會等6大公協會合作，培育更多碳盤查專家等相關人才。

工研院表示，合作的6大公協會包括中華民國全國工業總會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣機械工業同業公會、台灣化學產業協會、台灣電路板協會及循環台灣基金會。

工研院今天舉行淨零永續人才聯盟暨淨零永續學校成立記者會，工研院院長劉文雄說，2050淨零排碳是全世界一起努力的目標，沒有一個人是局外人，沒有一件事情可以被忽略，要追求的是怎麼達到目標，而不是對能不能做到存疑。

劉文雄說，工研院去年成立淨零永續策略辦公室，對台灣產業邁向淨零排碳、2050淨零永續，將從3個層面協助產業。首先是從科技研發出發，工研院有各式各樣技術，去年成立淨零永續策略辦公室後，隨即整合院內各種跨領域技術，舉行淨零技術論壇與展覽。

第2是成立產業淨零轉型服務團，走入產業，了解產業真正需求，協助檢視節能策略，轉型進入永續製造業。第3是人才層面，劉文雄表示，人才絕對是2050淨零排碳路上不可或缺的元素，成立淨零永續人才聯盟就是希望能培養更多人才，增加更多生力軍。

劉文雄說，淨零永續人才聯盟未來將會提出很實際產業需求，淨零永續學校將隨著產業需求訓練更多人才，訓練更多碳盤查專家，工研院將盡最大力量，協助產業轉型。

工研院產業學院執行長暨淨零永續學校校長周怡君表示，企業邁向淨零，組織須具備「三力」，包括認知力、管理力及技術力。

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周怡君指出，首先要建構企業內部各階層員工對於淨零永續、循環減碳的基本認知力，提升全員減碳意識與行動。第2是建構企業碳管理力，以實務教學帶領企業找到的碳熱點、排碳量。

第3是匯聚工研院各種低碳製造、綠能導入與能源管理等應用技術，培育各類減碳技術的專業人才，厚植企業技術力。周怡君說，透過系統化課程，再輔以課後協助學員找技術與找專家的加值服務，將有助企業更快速找到淨零碳排的突圍對策與落實減碳工作。（編輯：張良知）1110531