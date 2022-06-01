貿協助攻開發中東歐市場 商機估破千萬美元

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（中央社記者曾智怡台北1日電）經濟部國際貿易局與貿協今天辦理「中東歐市場Hybrid拓銷團」線上活動，聚焦汽車供應鏈、五金與手工具等產業，協助12家台灣業者開發立陶宛、波蘭與匈牙利等市場，商機預估達1110萬美元。

貿協透過新聞稿表示，波蘭與匈牙利皆是歐洲汽車製造業中心，立陶宛輕工業具合作潛力，因此中東歐市場Hybrid拓銷團也邀請立陶宛維爾紐斯工商會協辦，讓台立雙方業者在經貿友好基礎上，共同建立強韌的合作關係。

拓銷團以「先線上、後實體」方式，協助台灣廠商與中東歐業者線上洽談，若廠商有意親自前往實地拓銷，貿協駐外單位可幫忙安排實體會面。

貿協表示，本次活動參加的企業與上市櫃公司，包括布局車規認證LED與亮化顯示技術多年的弘凱光電、積極投入電動車線材開發的萬旭電業，以及多次榮獲台灣精品獎肯定，主打智慧影像解決方案的慧友電子。

另外，本次也有具代表性的歐商參與視訊遠距洽談，包含在波蘭組裝網通自動化設備的Zaklad廠、匈牙利在地發展具規模的塑膠射出代工廠Simon，以傢俱出口為大宗的立陶宛也有業者參與。

貿協指出，俄烏軍事衝突對歐洲經濟投下震撼彈，國際貨幣基金4月下修歐洲經濟成長預期，自3.8%腰斬至1.6%，本已逐漸舒緩的斷鏈問題再度浮現，顯見如何打造韌性供應鏈，將是歐洲廠商維持正常營運的重要目標。

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同時，今年烏克蘭經濟預期衰退35%，經濟學人預估重建需求高達5400億美元；烏國重建之初的各種所需，較可能先由中東歐鄰近生產基地支援，更凸顯中東歐在歐洲地區的重要性。

貿協將於下半年還再次規劃秋季「中東歐貿易Hybrid拓銷團」，鏈結V4國家（波蘭、捷克、斯洛伐克及匈牙利）、羅馬尼亞、保加利亞與塞爾維亞等市場需求，也將透過歐洲經貿網EEN「供應鏈韌性平台」協助台灣業者刊登產品與服務，讓感興趣的歐商可主動約定線上洽談。（編輯：翟思嘉）1110601