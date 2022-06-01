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台股量縮跌132點 法人：放量才能上攻

2022/6/1 16:58
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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台股今天下跌132點、收在16675點，逼近季線反壓失守16700點整數關卡，量能僅新台幣2500多億元。法人表示，台股拉回不破16400點，強勢多頭未滅，若要站穩季線，放量才有機會上攻。

美國聯準會（Fed）理事放出聯準會繼續大幅升息、直到通膨下降的鷹派言論，帶動美國公債殖利率攀高、美國5月消費者信心下滑及投資人關切通貨膨脹，使美股4大指數收低。

台股今天走勢震盪，一度翻紅逼近季線約16836點，午盤後新台幣兌美元匯率走貶，市場賣壓浮現，電子走跌、金融續弱，ABF載板三雄因外資報告降評下挫，儘管航運股撐盤，但尾盤台積電轉弱，終場台股加權指數下跌132.68點，收在16675.09點，失守16800點和16700點整數關卡，跌幅0.79%，成交值新台幣2528.53億元，加計盤後2550.08億元。

三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超101.63億元，其中自營商賣超8.18億元，投信買超7.48億元，外資及陸資賣超100.93億元，外資今天終結連3買。

根據統計，從3月21日迄今50個交易日，台股僅6個交易日成交值超過3000億元，且有22個交易日低於2500億元。

群益期貨分析師容逸燊下午接受中央社記者電訪指出，台股近期從低點大漲近1200點，今天量能僅2500多億元，顯示市場追價意願不高，在16800點至17000點區間，正是台股3月至4月賣壓套牢區。

觀察台股本週走勢，容逸燊指出，明天（2日）接近端午連假，賣壓可能浮現，6月3日美國將公布非農就業人數，市場觀望美股表現。

展望台股下週走勢，容逸燊指出，6月10日美國將公布核心消費者物價指數（CPI），若台股拉回不破16400點，強勢多頭未滅，大盤可能在16800點和17000點來回測試；台股若要站穩季線，量能須突破2500億元、甚至超過3000億元，放量才有機會上攻。（編輯：張均懋）1110601

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