通膨疑慮加上油價彈漲 亞股走勢不一

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港1日綜合外電報導）隨著前一天的華爾街股市下跌，以及最新數據提醒投資人通膨未有緩和的跡象，亞洲股市今天走勢不一。

稍早媒體披露石油輸出國家組織（OPEC）考慮暫停讓俄羅斯加入一項生產協議，觀察家表示，此舉可讓產油國生產更多石油，油價聞訊一度急跌，之後彈漲。

近來在外界期盼通膨接近觸頂、市場賣壓可能將結束的樂觀心理下，以及中國鬆綁防疫封城措施，也助長市場樂觀氣氛，亞洲股市走勢普遍穩健。

然而，最新數據顯示，受到能源價格飆升影響，歐元區5月通膨創下歷史新高，投資人從雲端跌落平地。

外界憂心一旦過慢採取行動，決策者之後可能必須宣布更強硬、更痛苦的升息決定。

景順顧問公司（Invesco Advisers）的胡伯（Kristina Hooper）指出：「外界對於通膨，以及央行對抗通膨會升息到什麼程度的疑慮加劇。」「從原本只有通膨恐懼演變到成長恐懼，不確定性已經攀升。」

日股日經225指數今天漲0.7%，收27457.89點。港股恆生指數跌0.6%，收21294.94點。上海綜合股價指數跌0.1%，收3182.16點。

至於亞洲其他股市，台北、曼谷、馬尼拉股市都收跌，雪梨、新加坡和威靈頓股市則收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110601