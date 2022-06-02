行員監守自盜 兆豐銀：已返還客戶款項並強化內控

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（中央社記者張璦台北2日電）兆豐銀行前行員涉及挪用ATM鈔箱現金及客戶存款新台幣877萬元，今天遭金管會開罰400萬元罰鍰。兆豐銀表示，前行員挪自客戶的款項，兆豐銀已全數先行返還，客戶權益不受影響，並將強化內控措施，深切檢討。

兆豐銀因前行員監守自盜，今天遭金管會開罰。兆豐銀表示，110年8月主動發現中山分行陳姓行員竊取ATM鈔箱現金，且侵佔1位客戶存款，立即將陳員解雇並向檢調機關提出告發、追究民刑事責任。

兆豐銀指出，本次遭竊取及挪用款項共800多萬元，兆豐銀已全數返還所有款項，客戶權益不受影響。

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兆豐銀說明，這次案件是分行主管發現員工異狀，經懇談後，陳姓前行員自承，110年6月下旬遭虛擬貨幣投資平台成員詐騙，為彌補投資資金缺口所致；案發後，兆豐銀主動通報主管機關，並解雇陳員、移送法辦，也懲處相關違失主管及員工，以茲警惕。

有關內控機制缺失改善方面，兆豐銀表示，總行立即通盤檢視內控機制及強化查核管理措施，並增設ATM即時監控系統，由總行業管單位於遠端分組監看，主要抽查分行辦理ATM鈔箱補鈔，或盤點作業有助掌握各分行ATM作業情況，確保分行落實四眼原則。（編輯：林淑媛）1110602