環團送肉粽要求台塑停買俄油品 六輕稱依法採購

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（中央社記者蔡智明雲林縣3日電）今天端午節環團聚集台塑六輕入口處上演「送肉粽」行動劇聲援烏克蘭，要求停購俄羅斯油品與煤。台塑六輕管理處表示，政府未禁進口俄羅斯商品，台塑依法採購得履行合約。

台灣健康空氣行動聯盟指出，名為NS POINT的油輪裝載4萬噸的俄羅斯油品，停泊在麥寮港卸油，聯盟今天召集雲林縣淺海養殖協會、六輕污染傷害聯合求償自救會、彰化縣環境保護聯盟等環保團體，到雲林麥寮台塑六輕入口處抗議，並高喊「反煤反空污、反戰反侵略、台塑立刻停買俄煤油」。

今天是端午節，抗議的環團人員並演出行動劇，由環團人員分別扮演台塑企業總裁王文淵與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）角色，上演「送肉粽」給蒲亭劇情，期許台塑能停購俄羅斯化石燃料，幫助烏克蘭抵抗侵略。

雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安告訴中央社記者，環團訴求是經濟部應宣布台灣禁止俄羅斯化石燃料進口，並要求台塑立即停買俄羅斯的煤與油品；企業若只考量商業利益，形同金援俄羅斯，枉顧烏克蘭人的性命。

林家安表示，台塑六輕這些年燃煤污染，對雲林鄉親的傷害已經夠嚴重了，別將這樣的傷害轉到烏克蘭人民身上。

對此，台塑六輕管理處指出，NS POINT油輪卸下的油品是屬於新加坡公司所有，且經濟部國貿局並未禁止進口俄羅斯商品，企業依據採購法購買化石燃料，都得按規定履行合約。（編輯：戴光育）1110603

台灣健康空氣行動聯盟號召環團成員3日前往台塑六輕入口處陳情，高喊「反煤反空污、反戰反侵略、台塑立刻停買俄媒油」等口號，並上演行動劇，盼以實際行動聲援烏克蘭。中央社記者蔡智明攝 111年6月3日