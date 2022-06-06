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矽格5月營收創新高 京元電創歷史次高

2022/6/6 16:12
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）半導體封測廠陸續公布5月營收，晶圓測試廠京元電約33.15億元，創歷史次高，IC封測廠矽格5月營收17.52億元，再創歷史單月新高。

京元電今天下午公布5月自結營收33.15億元，較4月33.82億元微減1.98%，比去年同期28.61億元增加15.85%，僅次於4月仍創單月次高；累計今年前5月自結合併營收156.8億元，較去年同期132.5億元成長18.35%。

展望今年營運，京元電日前指出，包括5G智慧手機、5G網通、物聯網、感測器、Wi-Fi 6、人工智慧學習晶片、伺服器、資料中心運算器、邊緣運算晶片、記憶體、微機電、電動車及汽車駕駛輔助系統（ADAS）和座艙晶片等產品，仍是今年半導體產業成長動能。

法人指出，手機晶片測試時間持續拉長，預估京元電第2季業績可超過97億元，季增高個位數百分點，單季新高可期，今年全年業績可年增超過15%，逼近390億元，獲利估超過60億元，業績、獲利再拚歷年新高，每股純益可超過5元。

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矽格自結5月合併營收17.52億元，較4月16.47億元成長6.38%，比去年同期14.08億元增加24.4%，再創單月新高；累計前5月自結合併營收80.18億元，較去年同期62.63億元增加28%。

矽格表示，5月主要客戶訂單動能穩健，轉投資公司客戶下單持續增加，晶片測試線稼動率維持高檔；中國上海封城及物流進出不順暢等因素減緩，中國大陸轉投資公司營收創近期高點。（編輯：張均懋）1110606

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