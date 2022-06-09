環旭5月營收月增22.7% 擺脫上海封控影響

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）擺脫中國上海封控影響，半導體封測大廠日月光投控旗下環旭電子今天公布5月營收人民幣50.81億元，月增22.76%，年增37.35%。

環旭今天上午公布5月自結營收人民幣50.81億元，較4月41.39億元增加22.76%，比去年同期36.99億元成長37.35%。

另外，環旭自結今年前5月營收達人民幣231.74億元，較去年同期183.78億元成長26.1%。

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展望第2季營運，環旭先前表示，儘管COVID-19疫情變數使得經營成本增加，預期營業利潤率仍可較去年同期明顯改善，預估第2季營收可較去年同期成長20%至25%。

根據環旭電子官網資料，環旭在上海浦東新區張江高科技園區內設有張江廠、盛夏廠、金橋廠等，其中環旭上海張江廠生產微小化尺寸與客製化產品、系統化生產的端對端解決方案；環旭旗下環維電子盛夏廠，從事智慧型可穿戴式裝置設計與製造服務；環維電子旗下金橋廠也提供智慧穿戴裝置設計與製造服務。（編輯：楊凱翔）1110609