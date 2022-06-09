台工具機前5月出口額年增近13% 銷美成長42.8%

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台灣工具機暨零組件公會公布5月工具機出口金額約為2.48億美元，月減2.8%，前5月累計出口金額11.83億美元，年成長12.8%，前3大出口市場分別是中國、美國、土耳其，美國出口額年增42.8%。

台灣工具機暨零組件工業同業公會今天中午公布5月出口速報，單月工具機出口金額約為2.48億美元，較4月2.55億美元減少2.8%，比去年同期成長1.2%。

其中金屬切削工具機5月出口金額2.11億美元，較4月2.15億美元下滑1.8%，金屬成型工具機5月出口金額3626萬美元，較4月3995萬美元下滑9.2%，綜合加工機5月出口金額約8493萬美元，較4月9451萬美元減少10.1%。

累計今年前5月台灣工具機出口金額11.83億美元，較去年同期10.49億美元成長約12.8%，其中金屬切削工具機產品累計出口金額約9.97億美元，較去年同期8.62億美元成長約15.7%，金屬成型工具機產品出口金額累計1.87億美元，較去年同期微幅下滑0.3%，綜合工具機累計出口金額4.16億美元，較去年同期3.42億美元成長21.6%。

從出口市場來看，今年前5月台灣工具機出口前10大國家依出口金額排序是中國（含香港）、美國、土耳其、義大利、荷蘭、越南、印度、泰國、俄羅斯、馬來西亞。

其中中國大陸（含香港）市場占整體出口市場比重26.1%，累計出口金額約3.09億美元，較去年同期3.75億美元減少17.6%；美國排名第2，占出口市場比重14 %，出口金額近1.66億美元，較去年同期成長42.8%。

土耳其排名第3，占台灣工具機整體出口市場比重8%，累計出口金額9485萬美元，較去年同期成長15.6%。

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工具機公會指出，俄羅斯與烏克蘭戰爭未歇，全球能源、物料和糧食供應價格節節升高，逐步陷入停滯性通膨與經濟衰退迷霧中，從歐美主要經濟體的經濟成長率、工業生產指數、製造業採購經理人指數等指標曲線來看，多呈現滑坡走勢。

公會表示，全球經濟壓力環伺，中國5月在完成階段性COVID-19疫情調控後，上海、蘇州等地區逐步復工，同時中國政府為穩定當前國內經濟，採取退稅、減稅與降費的措施，積極推動生產與物流恢復正常，緩解市場供需緊縮的壓力。（編輯：楊凱翔）1110609