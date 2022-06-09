面板報價續跌 友達、群創5月營收年減達3至4成
2022/6/9 17:04
（中央社記者潘智義台北9日電）部分電視面板價格在5月跌破現金成本，6月更全面跌破現金成本，液晶顯示器、筆電面板價格續跌；面板雙虎友達、群創今天公布5月營收年減幅度分別逾3成、4成。
友達光電公布5月自結合併營收新台幣219.7億元，較4月增加8.6%，較去年同期減少31.6%；5月面板出貨面積達175.6萬平方公尺，較4月增加11.3%。
群創光電公布5月自結合併營收180億元，較4月減少12.6%，較去年同期減少42.6%。
群創統計，5月大尺寸面板合併出貨量計1058萬片，較4月減少0.9%；中小尺寸面板合併出貨量計2734萬片，與4月增加3%。
面板廠瀚宇彩晶今天公布5月自結合併營收約16.02億元，較4月增加約15.6%，較去年同期減少約43.1%。
彩晶統計，5月中小尺寸面板出貨量3139萬片，較4月增加約81.2%；5月大尺寸液晶顯示器面板及自有品牌產品出貨量31.2萬片，較4月增加約722.6%。
研調機構集邦科技調查，隨著55吋以下電視面板已於5月跌破面板廠現金成本最後一道防線，甚至貼近材料成本，加上面板廠產能降載，電視面板價格有機會於6月觸底，7月見到持平。（編輯：張均懋）1110609
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