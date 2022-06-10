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吳政忠率團參訪美國生醫研究機構 盼深化台美合作

2022/6/10 15:01
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（中央社記者蘇思云台北10日電）科技部今天表示，科技部長吳政忠率團訪美，在美國時間6月8日與6月9日分別參訪美國國家衛生研究院（NIH）和美國國家癌症研究所（NCI），盼深化台美生醫合作。

面對後疫情時代，生物醫學愈顯重要，科技部今天發布新聞稿，吳政忠率團在美國時間8日上午訪問美國國家衛生研究院（NIH），由NIH代理院長塔巴克（Lawrence Tabak）出面接待，雙方就未來在精準健康領域的合作進行交流。

吳政忠介紹「台灣精準健康戰略產業發展方案」推動策略，並鼓勵台美雙方科研人員在精準健康領域，特別是智慧醫療、精準醫療、再生醫療及防疫科學等方面密切合作。

塔巴克表示，NIH致力在國際合作，如2021年起，美國神經及中風疾病研究院與科技部在腦科學領域已展開合作，樂見台美有更多創新研究合作，並鼓勵雙方研究人員互訪交流。

科技部指出，吳政忠率團在6月9日拜訪美國國家癌症研究所（NCI），由NCI代理所長Douglas R. Lowy、NCI癌症臨床蛋白體學研究辦公室主任Henry Rodriguez及NCI全球健康中心主任Satish Gopal接待，雙方就「癌症登月計畫」台美合作研究成果及討論續期合作策略。

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科技部指出，此次會談中，台美對未來續期合作獲致初步共識，詳細合作目標與策略將再進行討論及意見交換，雙方持續攜手合作，為終結癌症共同努力，達到促進雙方國人健康永續的願景。

此外，團隊後續也將參與6月13日到16日在美國聖地牙哥舉辦的北美生物科技展「BIO International Convention」（BIO 2022），吳政忠將領軍我國生醫代表團，以「台灣主題館」形式，共同展現台灣生醫科技能量。（編輯：翟思嘉）1110610

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