朋程第3季營運回溫 下半年每股純益可望逐季轉好

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）二極體廠朋程預期第2季後車用晶片缺料趨緩，第3季營運回溫。法人預估，朋程第3季及全年業績仍可超越去年，下半年每股純益優於去年同期。

朋程總經理吳憲忠今天於法人說明會表示，第2季營運有國際變數干擾，加上俄烏戰爭未緩、中國上海地區COVID-19疫情封控影響，車市呈現衰退。

展望第3季，吳憲忠預估營運可望回溫，主要是上海解封、車用元件長短料趨緩。

法人預估，朋程第2季業績可能較去年同期下滑10%，第3季業績會比去年同期佳，今年整體業績仍可超越去年水準。

觀察毛利率表現，吳憲忠表示，新台幣匯率貶值有助朋程毛利率，加上與供應商議價有空間，隨著產能恢復、晶片價格穩定及新產品，有助毛利率表現。

法人預期，朋程第3季毛利率可望回溫，最快第4季毛利率可回到以往水準。

觀察獲利表現，吳憲忠表示，去年下半年開始晶片漲價，趨勢延續到今年；此外，原物料包括鋁和其他貴金屬價格維持高檔，影響成本會持續到今年第2季。

朋程預估，第2季之後車用晶片缺料狀況可望逐步趨緩，下半年新車製造銷售會比上半年佳。

法人預期，朋程第2季每股純益（EPS）維持去年同期水準，下半年每股純益表現可逐季轉好，有機會比去年同期佳，今年EPS表現不會比去年差。

觀察今年產業景氣，吳憲忠不諱言仍有點擔憂，經濟成長趨勢可能沒有這麼樂觀，主要是通膨和俄烏戰爭變數，對未來一年景氣保守審慎看待。

展望今年產品組合，吳憲忠指出，標準二極體比重可望較去年降低，高效能二極體及油電混合車功率模組業績占比可望增加。

法人預估，朋程今年在整流二極管（Diode）業績比重可降到45%，高效能二極體（LLD）占比約4成出頭，傳統汽車用超高效率低耗能整流器（ULD）占比提升至7%，油電混合車48伏特輕油電混合車功率模組占比可增加至7%。

法人預估，朋程明年在標準二極體業績比重約40%至43%，高效能二極體占比約38%至40%，ULD占比約8%至10%，油電混合車48伏特輕油電混合車功率模組占比約10%至12%。

從全球市占率來看，法人指出，朋程LLD和ULD產品在全球市占率約7成，預估明年成長至8成。

在第三代半導體方面，吳憲忠指出，朋程布局電動車碳化矽（SiC）模組和車充應用。法人表示，朋程持續布局車用碳化矽模組認證，也布局氮化鎵（GaN）領域；至於純電動車用絕緣閘雙極電晶體（IGBT）模組持續送樣給客戶，預期最快明年第3季小量生產。（編輯：張良知）1110610