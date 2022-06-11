美匯率報告台灣改列觀察名單 央行：持續密切磋商

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（中央社記者曾智怡台北11日電）美國財政部昨天公布半年度匯率政策報告，央行今天表示，因台灣觸及對美貿易順差及經常帳順差等兩項指標，因此將台灣改列為觀察名單，未來一年將持續就匯率相關議題，與美方進行密切磋商。

中央銀行今天發布新聞稿表示，昨天美國財政部公布半年度匯率政策報告，並未將任何主要貿易對手國列為匯率操縱國。

央行指出，本次匯率政策報告因台灣僅觸及對美貿易順差及經常帳順差等兩項美方檢視標準，且因央行淨買匯金額未逾檢視標準，因此將台灣改列為觀察名單（Monitoring List），但未來一年仍須持續就匯率相關議題，與美方進行密切磋商（Enhanced Engagement）。

央行表示，去年4月至今，已與美國財政部舉行多次密切磋商會議，針對台美雙邊貿易及匯率議題，向美方表達台灣立場；美國財政部匯率政策報告指出，雙方具建設性的討論有助與央行就美方關心議題達成共識。

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央行強調，與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。

本次美國財政部匯率政策報告的3項檢視標準為：第一，對美商品及服務貿易順差逾150億美元；第二，經常帳順差對GDP比率逾3%、或依美國財政部模型估算其經常帳缺口對GDP比率逾1個百分點；第三，淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯。（編輯：郭無患）1110611