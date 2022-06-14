韓國政府回購國債提高至731億元 穩定金融市場

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）針對高通膨延續，加上主要國家收緊貨幣政策等預期影響，金融市場對經濟停滯憂慮升溫，為穩定隨之而來的金融市場波動，韓國企劃財政部今天決定將本週回購的政府債券規模從2兆韓元提升至3兆韓元（約新台幣731億元）。

韓聯社報導，企劃財政部今天召開緊急經濟應對工作組會議，第一次長方基善表示，國內外不確定因素擴散，導致金融市場波動增加，加上近期貨運工會罷工造成產線損失，當前金融市場及實體經濟環境相當嚴峻。

為穩定金融市場，今天會議決定將預定於本週內買回的政府債券規模提升至3兆韓元，並視金融及外匯市場狀況隨時調整。方基善也要求相關人員密切監控市場變化。

韓國政府也將與負責貨幣政策的韓國銀行（韓國央行）加強合作，並規劃在美國聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結果出爐後的16日召開總體經濟金融會議，討論穩定市場方案。

韓國銀行今天上午也召開緊急市場狀況檢討會議，韓銀副總裁李承憲指出，市場預期聯邦公開市場委員會議可能大幅調升利率，導致市場股價大跌，認為這次會議後金融及外匯市場波動可能性大，

金融委員會副委員長金素英則在金融市場檢查會議中與金融監督院、國際金融中心等相關機構檢討國內外金融市場走勢及利空因素，避免對低收入借款人、金融機構及金融體系造成負擔。

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會中認為，美國5月消費者物價指數（CPI）出爐後，市場對高通膨延續，主要國家收緊貨幣政策的預期提高，導致國內外市場波動大幅增加。

美國10日公布5月CPI，較去年同期攀升8.6%，創下40年來最大漲幅，韓國綜合股價指數（KOSPI）應聲大跌，繼13日暴跌3.52%後，今天持續走低，盤中跌破2500點大關，是KOSPI時隔1年7個月來首次失守2500點。（編輯：韋樞）1110614