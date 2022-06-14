京城證3200萬併富隆證經紀業務 市占率向前推進7名

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（中央社記者謝方娪台北14日電）金管會今天宣布核准京城銀行100%持股子公司京城證券受讓富隆證券經紀業務，預估受讓後京城證券經紀業務市占率可從0.02%上升至0.06%，排名向前推進7名，市場排名第56。

京城證券為提升受託買賣有價證券業務規模，經京城證券董事會及富隆證券股東會決議京城證券受讓富隆證券經紀業務，並在富隆證券總公司分戶後的場地增設南京分公司；受讓後京城證券經紀業務據點增為2處。

金管會證期局副局長高晶萍今天宣布核准京城證券受讓富隆證券經紀業務，她指出，為擴大券商營業規模及提升競爭力，金管會鼓勵券商整併以強化經營體質。

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京城證券受讓富隆證券經紀業務基準日為今年8月1日，交易金額為新台幣3200萬元，此後富隆證券仍保留自營業務。京城證券經紀業務市占率為0.02%、富隆證券為0.04%，預估受讓後京城證券經紀業務市占率可拉高至0.06%，市場排名從63名前推至56名。

根據金管會統計，2020年共有2件券商營業讓與案，包含光和證券受讓金港證券經紀業務、國票證券受讓大鼎證券經紀業務，2021年有1件，為宏遠證券受讓光隆證券經紀業務案。（編輯：林淑媛）1110614