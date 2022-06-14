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鴻海旗下富智康印度子公司 獲准股票掛牌上市

2022/6/14 19:30
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（中央社記者張建中新竹14日電）鴻海旗下富智康子公司BFIH（Bharat FIH Limited）在印度掛牌上市案，印度證券交易委員會（SEBI）於13日公告獲准通過。

SEBI在13日公告，BFIH申請股票首次公開發行（IPO），包括發行新股和在公開市場交易股票的掛牌上市案於10日核准，BFIH在去年12月24日送件申請。

印度財經媒體The Economic Times於13日報導，BFIH掛牌上市案獲准後，有機會在印度資本市場籌資盧比500億元（約合新台幣190億元），BFIH主要製造小米（Xiaomi）和諾基亞（Nokia）手機裝置，BFIH也在印度積極布局原廠委託製造（OEM）業務，整合產品研發、零組件製造、物流及售後服務市場等。

鴻海於5月31日召開股東會，通過富智康（FIH Mobile）子公司BFIH在印度掛牌上市案；鴻海先前指出，BFIH為拓展印度相關業務市場及增強競爭力，向印度國家證券交易所及孟買證券交易所申請首次公開發行印度盧比普通股及申請上市。

鴻海表示，BFIH暫定以每一權益股份價格盧比76元作為發行價格及售股價格，在BFIH釋股12.5%及Wonderful Stars Pte. Ltd.出售12.5%股權下，鴻海對BFIH間接持股將從63.73%降至約47.8%。

根據BFIH申請上市資料，BFIH是印度最大電子代工服務（EMS）供應商，去年BFIH在印度EMS市場營收占有率約15%，BFIH在印度南部3個園區營運，主要原廠委託製造（OEM）客戶涵蓋行動手機、機械、電動車、電視、穿戴式裝置、電訊及、網絡產品以及其他資通訊硬體廠商。（編輯：張均懋）1110614

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