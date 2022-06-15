網通類搭低軌衛星題材 昇達科、耀登一度大漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北15日電）台股今天走勢震盪陷萬六保衛戰，網通類股受惠於低軌衛星題材，表現相對抗跌，今天舉行股東會的昇達科盤中大漲逾4%，最高來到180元；耀登也一度來到160.5元，上揚2.88%，但近中午兩檔熱門股卻雙雙翻黑。

智邦盤中來到244元，上漲2.52%；中磊來到80.4元，小漲1.64%；明泰走揚3%，來到27.2元；建漢盤中一度漲逾2%，但隨後股價走低，跌2.3%來到25.4元。

昇達科技董事長陳淑敏今天在股東會表示，公司將掌握5G與衛星通訊發展商機，帶動營收加速增長。隨著5G建設在各國陸續回到正軌，相關產品的量產比重去年逐季提升，而衛星通訊的需求也因低軌道衛星通訊具備低延遲的優點，多家知名公司的開發案順利通過認證，甚至已經量產出貨。

昇達科資料顯示，已掌握全球主要低軌衛星通訊業者訂單，包括SpaceX、OneWeb以及Amazon Kuiper，Telesat則是進入規格討論階段。

耀登日前公布5月合併營收為新台幣1.32億元，月增28.28%，昆山廠已陸續復工，整體營收逐漸恢復到3月時水準，因停工所遞延的訂單之後也將陸續出貨；另外，低軌衛星已在近期打入歐洲供應鏈。

迎接低軌衛星商機，投信基金也開募相關ETF，例如將在6月27日推出的第一金太空衛星ETF，投資鎖定衛星設備等4大領域。（編輯：楊凱翔）1110615