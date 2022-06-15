不讓303重蹈覆轍 台電3面向10工作強化電網韌性

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（中央社記者曾智怡台北15日電）為避免303大停電重蹈覆轍，身兼台電代理董事長、經濟部次長曾文生今天接受網路節目專訪表示，台電將從分散、強固、保護等3面向，推動10項電網韌性強化工作，包含分散主幹道樞紐壓力、變電站室內化等。

曾文生今天接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪，暢談台電如何強化電網韌性。

曾文生表示，過去台電電力主幹線「走山邊」，因較好找地建電塔，將發電廠的電「拉到主幹線，再送下來」給用電區；北中南各一節點，303大停電即是南部龍崎超高壓變電所跳脫，導致龍崎以南電廠全跳掉。

他指出，為避免單一事故造成「火燒連環船」悲劇，須落實隔艙概念，意即「不要讓風險疊在一起」，而是要立刻受到保護隔離。而台灣電力系統龐大，台電計算時間單元是「六十分之一秒」，電流速度之快，「都是零點幾秒要做出反應」，因此台電人員設計保護機制必須絞盡腦汁。

從「艙門分不夠細」問題點出發，曾文生表示，台電後續將透過分散、強固、保護等3面向落實電網韌性強化，大致可分為10項工作，其中半數為「分散」工作；3項「強固」、2項增加「保護」工作。

第一，分散部分，台電已陸續規劃包含電力「不要再上去主幹線，直接從電廠拉一條線送電到集中用電區域」，例如科學園區，分散電力結點壓力；另將落實再生能源發電分散，發展再生能源電網系統。

第二，強固部分，包含變電站室內化，例如萬隆變電所旁已蓋好大樓，可將變電設備擺入地下室，室內也會有隔間，「變壓器一間間擺」，並有消防設備，一樣是隔艙觀念，並可減少小動物入侵倒導致停電等外力風險，板橋、大安、松湖等也有相關規劃。

曾文生提到，目前大台北地區用電成長最快為內湖、南港，意即東區門戶計畫範圍，松湖變電所即是交流道概念，銜接主幹道電源送入用電區；經與北市府溝通，相關程序已啟動，臨時變電措施也會持續溝通推動，不要影響北市經濟發展。

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第三，保護部分，旨在完善電力保護措施設計，一偵測事故即可做出判斷，是邏輯課題。

曾文生表示，全世界面對淨零排碳，電力結構大幅度轉型，再生能源比例增加，「對台電來講是最大背景變化」，須依此進行制度調整。再者，必須確保供電風險穩定，例如台電已成立風控中心，每天落實工作檢查，出現異常也要追蹤，除提醒工程師，也可讓台電過去5年1/3新進員工較快熟悉系統運作。（編輯：潘羿菁）1110615