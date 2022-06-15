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台灣匯率穩定度排名不佳 央行4點說明

2022/6/15 17:23（6/15 18:09 更新）
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瑞士洛桑管理學院（IMD）發布2022年世界競爭力年報，台灣在「匯率穩定度」項目排名不佳。（中央社檔案照片）
瑞士洛桑管理學院（IMD）發布2022年世界競爭力年報，台灣在「匯率穩定度」項目排名不佳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北15日電）瑞士洛桑管理學院（IMD）發布2022年世界競爭力年報，台灣在「匯率穩定度」項目排名不佳，中央銀行4點說明，認為該指標衡量方式並不能真實反應匯率的穩定度，也會跟IMD溝通合理的衡量方式。

中央銀行今天發布新聞稿做出4點說明。

第一，IMD世界競爭力年報中有關「匯率穩定度」（Exchange Rate Stability）指標，是以SDR對各幣別「年平均匯率」升值或貶值幅度的絕對值，簡單加以衡量，不過此種衡量方式並不能真實反映匯率的穩定度。

第二，一般而言，匯率穩定度應以匯率變動率的標準差（即波動幅度）來衡量，若匯率波動幅度愈小，表示該幣別愈穩定。

第三，如以標準差來衡量匯率波動幅度，則新台幣匯率較多數受評比國家的貨幣更為穩定。央行指出，2020至2021年期間，新台幣平均波動度僅3.3%，較多數受評比國家的貨幣更具穩定度，惟排名卻較落後。

第四，央行將跟IMD溝通匯率穩定度的合理衡量方式。

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央行指出，多數貨幣在2022年IMD匯率穩定度排名優於新台幣，不過其平均波動度實際上大於新台幣。例如，南非幣（排名45）、挪威克朗（排名1）、紐西蘭幣（排名40）、澳幣（排名43）、韓元（排名3）、瑞典克朗（排名48）、英鎊（排名42）、日圓（排名39）、加拿大幣（排名28）、印尼盾（排名41）。

泰銖（排名46）、菲律賓比索（排名6）、瑞士法郎（排名44）、馬來西亞幣（排名36）、丹麥克朗（排名29）、歐元（排名9）、新加坡幣（排名5）及人民幣（排名38）等。（編輯：潘羿菁）1110615

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