企業捐贈運動抵稅150% 加成減除擬計入基本所得額

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（中央社記者張璦台北15日電）企業透過教育部所設專戶捐贈重點運動業，申報所得稅時，可按捐贈金額的150%，自所得額中減除。財政部今天預告，加成減除部分，應計入營利事業的基本所得額，預告期2個月，後續將正式公告，並回溯至去年12月24日。

也就是說，甲企業透過專戶捐贈800萬元給教育部認可的職業運動員，依規定可按捐贈金額的150%從所得額減除，也就是減除1200萬元，新規落地後，加成減除的400萬元，須計入基本所得額。

台灣體育選手在奧運等國際賽事中屢創佳績，企業界紛紛表示贊助傑出運動員或運動團隊的意願；為進一步提供企業捐贈誘因，立法院去年12月三讀通過運動產業發展條例修法，企業主贊助體育活動，計稅扣抵額度從過去的100%提高至150%。

營利事業透過專戶，捐贈教育部認可的職業或業餘運動業，申報所得稅時，可在捐贈金額新台幣1000萬元額度內，按金額的150%，自捐贈企業當年度營利事業所得額中減除。

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與此同時，若營利事業透過專戶捐贈的對象，為教育部專案核准的重點運動業，及經教育部公告的重點運動賽事主辦單位，申報所得稅時，得全數按捐贈金額的150%，減除當年度所得額，不受1000萬元的額度限制。

依據所得基本稅額條例第7條，財政部可經公告將新增租稅優惠，計入營利事業基本所得額；財政部今天預告，運產條例提供的營利事業租稅優惠，加成減除部分，須納入基本所得額，預告期2個月，後續將正式公告，擬回溯至2021年12月24日。（編輯：張均懋）1110615