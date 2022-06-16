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籌措電力開發資金 台電擬發行公司債151.5億

2022/6/16 13:05
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（中央社記者曾智怡台北16日電）為籌措電力開發所需資金，台電預定7月中旬發行111年度第3期無擔保普通公司債新台幣151.5億元，因應大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫、台中電廠新建燃氣機組計畫及第七輸變電計畫等。

台電昨天常務董事會通過，預定於7月中旬發行111年度第3期無擔保普通公司債151.5億元。

台電今天透過新聞稿表示，為持續開發多元電源及電網，確保穩定供電，本次籌資主要因應大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫、興達電廠燃氣機組更新改建計畫、台中電廠新建燃氣機組計畫及第七輸變電計畫等。

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台電指出，本次公司債發行條件如下，第一，3年期無擔保普通公司債：利率1.65%發行56億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。第二，5年期無擔保普通公司債：利率1.70%發行63.5億元，採固定利率計息，每一年付息一次，自發行日起屆滿第4、5年各還本二分之一。

第三，7年期無擔保普通公司債：利率1.80%發行19億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。第四，10年期無擔保普通公司債：利率2.00%發行13億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。第五，本期公司債發行尚須經申報生效後確定。（編輯：潘羿菁）1110616

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