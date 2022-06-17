友達彭双浪表態不適合與群創合併 看景氣變數多

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（中央社記者潘智義台北17日電）對於先前市場盛傳面板雙虎友達、群創合併消息，友達光電董事長彭双浪今天一改先前保守說法，在股東會正式表態，兩家公司合併不適合。

友達今天舉辦股東會，彭双浪回答股東提問合併議題時直言，友達過去幾年都在做價值轉型，與傳聞合併另一家公司做法不同，若勉強合併只有增加規模，卻未增加價值，所以彼此不是合併的好對象。

他強調，若談合併就要有綜效，但現在面板產業景氣下行，規模愈大壓力愈大，所以友達近年只對高價值產品研發、投資，也不會因公司規模太大無法消化，現在規模是最適合的狀態。

針對友達規劃辦理現金減資的理由，彭双浪解釋，2011年以前面板產業快速成長，不斷透過募資增加股本，2021年股本近新台幣963億元，但面板產業卻已來到高原期，不需再大量投資，而是考慮如何讓過去投資發揮較大效益，也「不要背很大的殼」，所以目前股本近770億元相對合適。

他認為，現金減資可使資產負債表更健康，讓轉型效益顯現，也預期營運可望穩定帶入現金，所以才規劃現金減資。

彭双浪說明，過去不斷對財務結構進行調整，去年創造26年來最高獲利，希望透過發放股利及現金減資，讓股東領回較多現金；搭配現金減資做法有稅負好處，因面板業是景氣循環較大的產業，在未脫離循環前，希望有穩定的股利報酬給股東；友達股東會也通過每股配發現金股利1元，現金減資每股2元。

他坦言，今年全球經濟意外的「灰犀牛、黑天鵝」特別多，俄烏戰事從2月打到現在還不停，不但造成原物料、原油大漲，連化學材料都漲，面板或半導體關鍵化學原料多來自俄、烏，也使成本上升很多；加上中國封控、美國塞港，帶動運費上漲，公司運籌效率受到影響。

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他感慨，原物料上漲，各國央行抑制通膨大幅升息，造成後續影響就是消費性產品被排擠，民眾支出多放在日常需求，沒餘力購買3C產品。美國市場去年、前年受惠政府發錢給美國公民，連海外公民都有，帶動消費，但今年大不如前。

他說，上海封控180幾天影響很大，從4月上海汽車銷售0台即可看出嚴重性。除自家工廠受影響，下游廠商營運也被波及，原訂第2季營運目標無法完全達成，只能儘量縮減掉下來程度。（編輯：楊蘭軒）1110617