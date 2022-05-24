彭双浪：友達未與群創談合併 還沒想到換股或公開收購

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友達董事長彭双浪24日表示，目前沒有與群創談合併，也還沒想到公開收購或換股併購，不過他重申友達態度開放。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）台北市電腦公會理事長、友達董事長彭双浪今天表示，目前沒有與群創談合併，也還沒想到公開收購或換股併購，不過他重申友達態度開放，任何決定必須發揮綜效，為合併而合併並非考量。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）實體展會今天起至27日在南港展覽館盛大舉行，COMPUTEX CYBERWORLD線上展同步亮相，以虛實整合方式展出，今天上午開幕典禮，總統蔡英文、經濟部長王美花等貴賓受邀出席，主辦單位外貿協會董事長黃志芳和台北市電腦公會理事長彭双浪親自出席，這也是友達集團首次參加台北國際電腦展。

彭双浪在會後接受媒體採訪表示，面板產業是政府資源無限支持的產業，要提升服務與價值，對於友達是否與群創合併的議題，他指出，不管是合併還是併購、或是建立面板生態圈，友達態度開放，但任何決定必須發揮綜效，為友達發展帶來更大價值。他重申，為合併而合併並不是友達想要的。

中央社記者提問友達是否與群創洽談合併事宜，彭双浪說「沒有」，至於未來是否會洽談，彭双浪指出，儘管同業之間競爭，但友達透過布局太陽能電廠，與群創、奇美實業等合作。

對於友達是否有意透過公開收購或是換股方式合併群創，彭双浪表示，「目前還沒想到那裡」。他重申，併購或投資必須與友達集團雙軸轉型產生效果，不做規模競爭，要價值提升。

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彭双浪指出，友達集團布局雙軸轉型，陸續投資併購，增加生態圈實力，布局次世代顯示技術，以往布局智慧零售、智慧交通、智慧製造等應用，目前深耕教育和企業應用，只要與雙軸轉型產生綜效的公司、願意加入友達團隊，會透過併購、投資、聯盟合作方式，強化生態圈。

彭双浪在開幕致詞表示，台灣近年在5G、物聯網、資安等領域打造創新生態與高值軟硬整合服務，吸引國際大廠來台設立研發中心，針對人工智慧、元宇宙、物聯網、5G、嵌入式系統等研發新技術，一方面是台灣工程師技術扎實，也是肯定台灣團隊的紀律與生產力。現今，透過網路已把全球經濟與腦力工作緊密連結，台灣資通訊產業有很好機會與實力，這2年多COVID-19疫情下，全球對台灣產品的迫切需要，證明這一點。（編輯：黃國倫）1110524