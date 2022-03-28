友達將採輕資本擺脫景氣循環 保證3年每股發6.5元

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友達光電董事長彭双浪28日在證交所重大訊息記者會表示，未來將透過配息及現金減資，以輕簡資本運作降低景氣循環的影響，自2022至2024年配發股東報酬總額不少於新台幣557.7億元。中央社記者潘智義攝 111年3月28日

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（中央社記者潘智義台北28日電）面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，產業高原期已過，有信心降低景氣循環的影響，用輕簡資本即可運作，因此將透過配息及現金減資，預計2022至2024每股合計配發現金6.5元。

彭双浪在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布，股利近年配發都在獲利的4成，為提高股利政策能見度，讓投資人長期支持，推出預先承諾回饋股東報酬金額的創舉。

他解釋，今年股東報酬288.2億元，配發方式為現金股利每股1元及現金減資每股2元，合計每股配發現金3元；並將先配發現金股利後再減資，避免現金股利因減資而縮水；以2021年每股盈餘新台幣6.44元計算，配發率約為46.6%。

友達2023年及2024年股東報酬若以269.5億元按2022年減資後發行股份總數計算，預計兩年每股發放現金合計3.5元；若加計2022年配發現金3元，2022至2024每股合計配發現金6.5元。

友達2021年全年每股獲利高達6.44元，創14年來新高，雖然接下來業績要像2021年大爆發並不容易，但彭双浪看好今、明、後年仍可在輕盈資產架構下，為公司帶進「健康的」現金流，所以破紀錄的承諾，接下來幾年配發給股東的現金股利或現金減資合計金額。

他說，包括今年在內，2022至2024年規劃配發股東報酬總額不少於557.7億元，今年先發288.2億元，明後年再以不低於269.5億元的額度發給股東，股東報酬方式包含股利、減資、資本公積返還，擇一或搭配，以現金發放，各次實際配發方式及金額，將按相關法令及章程提請董事會或股東會決議後執行，若獲利佳仍可加碼。

他強調，近幾年積極走向價值轉型，透過前瞻顯示技術的研發，持續領先市場推出高階產品，並積極開創智慧場域應用，雙軸轉型策略逐漸展現成效，公司有信心降低景氣循環波動的影響，為營運帶入更穩定的現金流，因此友達承諾將提供未來3年穩定且明確的股東報酬，以提升長期股東權益及企業價值。

友達2021年營收及獲利均為近年新高，歸屬於母公司業主淨利為613.3億元，全年合併營業活動現金流入1047億元，累積保留盈餘806.7億元、資本公積600.6億元，合併淨負債淨值比率-10%，整體財務結構健全，3年股東報酬計畫不會影響未來各項投資計劃，及營運所需資金。

友達2022年現金減資金額逾192.48億元，消除股份19億2484萬9023股，以目前實際已發行股份總數普通股96億2424萬5115股計算，減資比例20%，減資後股本為769億9396萬920元。本次現金減資案須經股東會通過及呈報主管機關申報生效後，擬提請股東會授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日。

彭双浪說，疫後宅經濟發效，帶來豐沛的獲利，去年帶入超過1000億元的現金進入公司，雙軸轉型，能有穩定現金流，重大資本支出都算在裡面，股利發放不影響營運重大投資，過去在面板跨速成長，擴大成國，以營運擴大之後，降低20%股本，能以更精簡方式創造更大利益，長期投資獲更好回報。

他指出，現金減資不影響支出，今年資本支出450億元，包含中國昆山廠、台灣8.5代新廠，其中8.5代廠需要上千億資金投入，董事會已通過280億元建築、機器的支出，今年先投入50億元，設備投資則是明年敲定，分期有紀律的投資；畢竟最近一次的8.5代廠花了13年時間才填滿產能。

針對中國上海分兩區封控，彭双浪認為，雖然原料產品運輸效率下降，但目前沒重大影響，包括台灣運往中國模組廠加工產品可避開上海港，轉由太倉替代港運送，陸路也可避開封城路線，透過物流、供應鏈的調配降低影響。（編輯：楊凱翔）1110328