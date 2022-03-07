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面板回復淡旺季表現 友達擴大在台投資

2022/3/7 12:54（3/7 13:17 更新）
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科技部7日舉辦「2022 Tech GiCS女婕思記者會」及啟動儀式，台北市電腦公會理事長彭双浪（圖）出席致詞。中央社記者張新偉攝 111年3月7日
科技部7日舉辦「2022 Tech GiCS女婕思記者會」及啟動儀式，台北市電腦公會理事長彭双浪（圖）出席致詞。中央社記者張新偉攝 111年3月7日
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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）台北市電腦公會理事長彭双浪今天表示，今年面板產業會回到季節性淡旺季的表現，觀察電視產品在歐美市場受到物流影響，友達將持續在台灣擴大投資。

科技部今天上午舉行「2022 Tech GiCS 女婕思」記者會，彭双浪以電腦公會理事長受邀出席，會後接受媒體採訪指出，展望上半年面板產業景氣，今年面板產業會回到季節性淡旺季的表現，過去2年因為COVID-19疫情帶動宅經濟和遠距辦公與學習應用，加速面板需求提升，打破以往季節性變化，今年須關注國際局勢發展。

彭双浪分析，應用端方面，電視產品在歐美市場仍有物流問題，前端貨抵港後、到終端這段，庫存相對低，運輸過程拉長，另外1/3比重消費市場在中國大陸，這部分沒有運輸問題；筆記型電腦以歐美市場為主，大部分運輸可採空運。

彭双浪說，電視產品從去年第3季開始修正，早一點修正有機會早點回溫，筆記型電腦去年底開始調整，與電視產品之間有時間差。

中央社記者提問對於日本夏普（Sharp）將大尺寸面板公司SDP完全子公司化，彭双浪指出，不清楚相關策略，不過SDP並未增加10.5代線的產能，產業看供需平衡，夏普的策略對產業並沒有明顯變化。

彭双浪說，友達集團仍會在台灣擴大投資，因為在台灣布局面板前端產能仍相對有優勢，友達在台灣以高階面板應用為主。（編輯：郭無患）1110307

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