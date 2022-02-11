友達后里面板新廠鎖定新技術 盼2025年量產

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（中央社記者潘智義台北11日電）面板廠友達光電（2409）時隔8年第一次辦實體法人說明會，董事長暨執行長彭双浪今天宣布，台中后里高世代新廠今年動工，預計2025年量產。

車用晶片去年因缺貨導致汽車業表現疲弱，彭双浪看好今年電動車市場增溫，對面板需求可望增加，而部分面板廠也從電視面板，轉到資訊電子產品。

彭双浪說，上一次在台蓋廠是2008年、2010年量產，但裝機卻持續至去年才真正完成，主因是必須根據客戶需求及友達技術逐步裝機，此次規劃的新廠也不會一次裝機。

友達財務長曾煜智表示，今年資本支出約450億元，昨天董事會通過未來280億元資本支出當中，有部分是今年用在台中后里新廠土建工程。

曾煜智指出，去年第4季支出173億元，購買友達昆山廠49%股權成為全資子公司，昆山廠獲利佳並已擴充高階面板產能，將來可100%認列獲利。

友達總經理暨營運長柯富仁說明，后里新廠已規劃為最新智慧工廠，以8.5代或8.6代傳統非晶矽液晶面板為設計基礎，但也不排除建置低溫多晶矽（LTPS）產線、目前尚未定案，並看好下一世代顯示面板技術微發光二極體（Micro LED）的未來布局。

柯富仁強調，后里新廠大小與現有后里廠差不多，採用的技術及實際規模尚未定案，但一定是採用最先進技術，跳脫既有舊廠格局。

對於市場看法，彭双浪指出，去年下半年電視面板價格曾大幅調降、現已緩和，庫存相對健康，但拉貨不如去年上半年；個人電腦（PC）產品使用變化較大，過去兩年因疫情催生宅經濟，去年PC出貨是近年最高點，今年將回歸正常產業景氣循環，可能持平或小幅成長。

另外，去年上半年消費產品熱到不行，但下半年需求減弱，而商用產品加溫，去年仍是豐收的一年。

彭双浪認為，通膨壓力是現階段變數，美股已經領先反映，通膨壓力讓原物料價格上漲，後續將觀察對生活必需品價格是否產生影響；若第2季能維持緩漲或持平，則壓力有機會紓緩。

他指出，俄烏關係緊張等地緣政治，亦是影響總體經濟重要因素，加上節能減碳、淨零碳排等，都加重企業生產成本。（編輯：黃瑞弘）1110211