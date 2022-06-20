中鋼公告7月、第3季盤價降2.23% 蓄積成長動能

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（中央社記者賴言曦台北20日電）中鋼今天公告，7月份及第3季內銷全產品基價平均調降2.23%，以有效降減當前影響鋼價的不利因素，蓄積未來成長動能，期盼今年下半年鋼市能反轉向上，以迎接第4季用鋼產業旺季的來臨。

中鋼透過新聞稿表示，5月起隨著俄烏衝突效應漸趨淡化，導致歐美鋼市急速降溫訂單急凍，再加上中國大陸鋼材出口報價急挫，影響亞洲鋼價全面加速回檔，然而近期中國大陸主力鋼廠寶武、鞍鋼七月盤價連袂以平盤開出，中國大陸鋼市釋出由弱轉穩落底的訊號。

中鋼指出，考量近2個月來國際大宗熱、冷軋價格急速修正及中國大陸、韓國、印度、俄羅斯低價進口貨擾市，客戶出口接單量能急遽萎縮及國內流通行情倒掛等不利因素，7月份盤價對應市況調降，期盼能加速今年度的鋼價築底，協助客戶降本，強化出口競爭力。

中鋼7月盤價分別為熱軋鋼板（一般料）、熱軋鋼捲（軋延料、一般料）、冷軋鋼捲（一般料）、電鍍鋅鋼捲 （建材）、熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）每噸調降新台幣1500元；電鍍鋅鋼捲（抗指紋）、熱浸鍍鋅鋼捲（電腦、家電、其他料）、電磁鋼捲（中低規、高規）每噸調降1200元；熱軋鋼捲（API）每噸調降600元。

第3季季盤鋼品部分，中鋼表示，因相關產業（鋼結構、螺絲扣件、汽機車、家電、桶料等）市況及前景相對穩健，期協助相關產業客戶能「穩價保庫」，避免庫存跌價損失，有利穩定第3季接單競爭力，因此以平盤開出。

另針對近期報價異常、破壞國內市場秩序的進口貨，中鋼也提到，已建請鋼鐵公會啟動進口監測機制，並將視實際產業傷害程度提出反傾銷控訴。

觀察後市，中鋼表示，國際政經局勢動盪不安，俄烏戰事至今持續延燒，歐美對俄連番加重經濟制裁，尤其歐盟宣布今年底前削減9成自俄國石油進口量，歐洲能源價格應聲飆漲。中國大陸6月起陸續解封，當局推出「一籃子穩經濟」政策，期能有效提振房市、車市及家電產業並擴大基礎建設，力拼下半年經濟回歸正軌運行。

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中鋼認為，世界鋼鐵協會（worldsteel）預測2023年全球對鋼鐵的需求將成長2.2%，即增加4100萬噸；且美國與歐日英達成鋼鐵關稅配額協議，鋼鐵國際貿易逐步回復常態。

中鋼提到，中國大陸為落實碳達峰、碳中和政策，擴大鋼廠限產力道，同時加嚴低碳排標準，節能環保等成本持續推高鋼廠生產成本；印度政府為控制高通膨壓力，5月22日公告加徵大宗鋼材與鐵礦出口關稅，其中碳鋼由原先零關稅上調至15%，限縮鋼鐵供給，將有助於提升國際鋼價走勢。（編輯：郭無患）1110620