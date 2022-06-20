佳世達攬才推員工持股信託 參與率近9成

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（中央社記者潘智義台北20日電）因應永續人才行動當道，佳世達今天表示，為積極攬才，自2020年起推行員工持股信託，目前員工參與率已接近90%。

佳世達發布新聞稿指出，響應ESG（環境、社會、公司治理），鼓勵員工變股東，促進公司績效與員工利益結合，並可照顧員工退休生活，自2020年起推行佳世達員工持股信託。

為顯示員工對這項計畫的支持與肯定，佳世達今年更進一步擴散到集團轉投資企業成員的眾福、聚碩等，讓集團大艦隊有更多員工都能享受這項福利，攜手員工和公司共同成長茁壯。

根據國發會統計，台灣65歲以上人口已經超過16%，預計2025年就會超過20%，進入超高齡社會。為了幫員工的退休金福祉「超前部署」，佳世達2020年和台新銀行攜手合作，提供優於業界的公司獎勵金和彈性制度，鼓勵員工參與，開辦至今吸引接近90%員工加入，今年有更多關係企業跟進導入。

佳世達說明，為使員工持股信託計畫吸引並留任優秀人才、累積員工退休金財富等目的精神，佳世達的持股信託計畫採自由參與制度，並約定每月從員工薪資提撥員工提存金，公司相對也提供優於業界的公司獎勵金，相當於額外薪資加給效果；提撥資金每月定期定額於公開市場長期投資佳世達股票，累積至今已為員工創造優渥的資產報酬率。

佳世達指出，員工是企業永續最重要的資產，向來重視創造互惠多贏的夥伴關係，在ESG的社會層面，營造員工幸福職場，員工持股信託計畫提供員工退休基金的來源；在ESG的公司治理（G）層面，則是促進企業績效與員工利益結合，使員工持股信託計畫的制度達到共好多贏的永續精神。

此外，佳世達合作銀行每月提供員工資產明細，供員工瞭解資產狀況，更提供24小時服務零打烊的「員工福利信託網」平台，供員工查詢信託資產庫存和資產報酬率，讓員工得以共享業績發展的成效。

佳世達強調，為保有員工資金運用彈性，約定員工可以在參與計畫屆滿一年，申請返還部分比例的股票庫存，以協助員工買車、購屋、結婚、生子等人生規劃所需。

因佳世達網羅來自世界各地的優秀人才，也開放具有居留證的外籍員工，可加入員工持股信託計畫，讓公司美意不僅侷限於台灣籍員工，更體現全球性的留才計畫。（編輯：張均懋）1110620