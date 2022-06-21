台股重回5日線 反彈力道看四焦點

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（中央社記者潘智義台北21日電）經過昨天融資大減新台幣89億元，醞釀今天台股反彈361.06點的力道，指數回到5日線之上，後續反彈力道仍須看4焦點，包括美股、新台幣匯率、聯家軍除息表現、台積電走勢。

加權指數終場收在15728.64點，勁揚361.06點，漲幅2.35%，成交值新台幣2389.98億元，加計盤後交易約2419.09億元，8大類股齊揚。

由於週一美股未開盤，台股在沒有與美股連動的情況下，上演融資殺盤後的反彈戲碼，但接下來美股恢復交易，台股還是要看美股臉色。

當然外資動向也影響台股走勢，而美元指數稍微回落，帶動新台幣升值2.5分，新台幣匯率變化也常直接反映外資在台股的買盤動能，及以出口為主的電子股競爭力。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪指出，聯電明天除息，聯發科後天除息，「聯家軍」兩檔大型權值股能否上演填息行情受到市場矚目；當然，權值王台積電股價自跌破600元，又再破500元後，今天重回500元之上，收在505元，仍是決定指數動向的重要指標。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，外資前一交易日只賣超81億元，台股卻大跌273點，主因還是散戶融資斷頭殺盤，以融資單日大減89億元來看，融資的乘數效應就相當可觀，融資殺盤清光籌碼，所以今天才有反彈力道。

朱成志分析，台股開盤只漲約50點，但收盤卻大漲361.06點，代表今天早盤融資賣壓仍在，但在快速排除賣壓過程，指數也不斷墊高，尾盤才能大漲。

他解釋，週一美股沒開盤，台股在補跌之後，融資清洗過後，今天出現反彈機會，但因融資大減後，市場籌碼零亂，加上外資今年以來累計賣超8800億元，台股要持續反彈仍有壓力，關鍵還是要看美股表現。

他觀察，去年5月17日融資低點約2145億元，以前一交易日融資餘額2227.02億元來看，也距離不遠，但仍須籌碼沉澱過後，才有利指數上攻，整理格局依然未變。

他強調，台股在利空環境下大漲，只因散戶融資殺盤創高後的反彈，但從美股自歷史新高到熊市，才不過半年時間；因此，在通膨壓力下美股變數仍多，台股基本面雖然優於美股，但若美股大跌，台股還是會受到波及。（編輯：趙蔚蘭）1110621