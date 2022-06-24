翁宗斌：仁寶今年挑戰更嚴峻 未來發展以AI為中心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北24日電）筆電代工廠仁寶今天召開股東常會，總經理翁宗斌表示，今年受到俄烏戰爭、中國封城、通膨影響，挑戰比過去2年更嚴峻；本業的PC及智慧裝置將繼續用數位化、自動化提高經營效率和獲利，未來發展以AI為中心。

翁宗斌進行營業報告指出，仁寶近期投資一家美國公司，應該是全世界蠻領先的人工智慧（AI）軟體公司，透過這項合作，仁寶未來將以AI技術為中心，扶植車用電子、先進駕駛輔助系統（ADAS）、智慧醫療、5G的發展，創造另一個兆元產業，並繼續提升獲利，這是未來仁寶最重要的規劃。

全球布局方面，翁宗斌表示，仁寶除了中國廠之外，越南二廠去年5月已完工投入量產，對未來營運會有很多貢獻。美國印第安納州新廠主要為了車電做準備，經過一番投入後，很多車電客戶相當有興趣。

仁寶董事長許勝雄指出，仁寶今年有2個比較大的案子跟未來發展有關，一個是在北投士林科技園區進行BOT案，規劃興建辦公大樓當營運總部，土地面積約1萬3547坪，建蔽率50%，會有接近7000坪綠地，希望把環保、生態概念融入大樓，預計花4年時間蓋好，有很多研發、營運、智慧運作體系會進駐。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

許勝雄也提到，仁寶副董事長陳瑞聰帶領的醫療體系也跟新北市政府進行BOT案，會在瑞芳礦工醫院附近興建醫院，未來將成為仁寶智慧醫療、遠距醫療、精準醫療、預防醫療的驗證場域，也會規劃24小時急診服務，希望醫療體系能為需要幫助的弱勢區域盡一番心力。

仁寶2021年合併營收逾新台幣1.23兆元，年增18%，整體5C相關電子產品總出貨達到1.19億台；去年營業利益133.49億元，年增16%；因業外收益穩定，加上處分中國昆山廠房的不動產利益貢獻，歸屬母公司業主稅後淨利達126.33億元，年增35%。每股盈餘2.9元，創下近10年來新高；股東會通過配發現金股利每股2元。（編輯：楊蘭軒）1110624