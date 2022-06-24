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大巨蛋10月試營運跳票 遠雄：目標年底拿到使用執照

2022/6/24 11:20
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（中央社記者賴言曦台北24日電）台北市政府昨天表示，因大巨蛋案還在中央審查，所以遠雄規劃10月試營運確定跳票。遠雄今天說明，當初規劃10月試營運是為配合國際棒球賽事，但因變數而作罷，未來盼能在拿到建照後3個月內完工，目標年底取得使用執照。

台北市都市發展局長黃一平昨天在議會答詢時表示，大巨蛋防火避難性能設計計畫書去年9月由台建中心審查完畢，內政部還未發許可證；排煙設備模擬部分要經消防署審查、同意，目前仍在進行中；10月試營運則是遠雄當初提供的投資執行計畫書內容，但「確定10月會跳票」，將要求遠雄努力在今年底取得使用執照。

遠雄集團副總經理楊舜欽今天受訪時表示，當初規劃大巨蛋10月試營運是為了配合U23世界盃棒球錦標賽，但審核過程中發生很多變數而來不及達成，所以後來也就沒有跟賽事接洽。

對於能否在年底前取得使照，楊舜欽回應，「我們朝這個目標努力」，目前大巨蛋工程進度還剩7%到8%左右，希望可以再拿到建照後的2至3個月內完工，掛件申請使用執照並試營運。

至於大巨蛋投資執行計畫書方面，楊舜欽也提到，目前除了營運狀況，還有其他內容尚在合議，未來不排除還會有修正的地方。（編輯：翟思嘉）1110624

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