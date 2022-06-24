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台股本週跌337點市值蒸發逾兆 航運股跌12%最重

2022/6/24 19:26
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（中央社記者潘智義台北24日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在15303.32點，較上週下跌337.94點，跌幅約為2.16%，其中以航運類指數下跌12.44%最大，漲幅以汽車類指數漲5.71%居首。

證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值新台幣47兆6253.71億元，較上週6月17日市值48兆6588.52億元減少1兆334.81億元，減幅約2.12%。

本週未含金融類指數下跌362.15點，跌幅約2.69%，未含電子類指數下跌103.9點，跌幅約0.56%，未含金融電子類指數下跌239.37點，跌幅約為1.53%。

本週集中交易市場總成交金額1兆3174.79億元，全體上市股票成交金額1兆2389.27億元，股票成交量週轉率2.53%。

各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類3883.82億元，占全體上市股票交易金額31.35%；航運類2552.65億元，占20.6%；電子零組件類988.91億元，占7.98%。

成交量週轉率前3名產業依序為航運類11.73%、汽車類11.28%、電器電纜類5.59%。

累計今年初開盤迄今共113個交易日，集中市場總成交金額31兆6407.2億元，市場日平均成交金額2800.06億元，股票成交量週轉率58.96%，股票日平均成交量週轉率0.52%。（編輯：張均懋）1110624

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