自營商大買154億元 力挺長榮陽明

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）台股今天上漲126.88點，收在15303.32點，外資續賣，自營商大買新台幣154.22億元，單週買超277.53億元，投信也重回買超行列，其中長榮、陽明及台積電都獲得自營商及投信力挺。

三大法人今天合計買超145.8億元，其中自營商買超154.22億元，投信買超20.91億元，外資及陸資賣超29.33億元。

台股本週大起大落，指數一度於23日盤中改寫今年新低15102.4點，今天加權指數反彈漲126.88點，漲幅0.84%，但台股週K線仍難逃連3黑的下跌命運，統計本週加權指數續跌337.94點，週線跌幅2.16%，日均量2634.96億元。

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觀察三大法人動態，呈現外冷內熱，外資第3週站在賣方，單週賣超約230億元，不過賣超力道相較前一週破千億元大幅縮小；投信與自營商雙雙力挺台股，投信再度回歸買超行列，回補台股約22億元，自營商本週買超更達277.53億元，三大法人合計單週買超台股70.62億元。

觀察今天自營商前10大買超分別為元大滬深300正2、陽明、臺股指元大1B購10、長榮、臺股指元大19購08、台積電、中信金、富邦NASDAQ反1、國泰美國道瓊反1、T50反1元大23購02。（編輯：張均懋）1110624