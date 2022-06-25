學者：長新冠和減碳議題 帶動生技產業發展

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第27屆台灣生物技術暨生化工程研討會25日在元智大學舉行，元智大學校長廖慶榮（左起）、桃園市長鄭文燦、中央研究院院長廖俊智、台灣生物技術與生化工程學會理事長張嘉修出席合影。（元智大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年6月25日

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（中央社記者陳至中台北25日電）第27屆台灣生物技術暨生化工程研討會今天在元智大學舉辦，學者提出「長新冠後遺症」和政府2050淨零碳排目標，是帶動生技產業的好時機。

元智大學今天發出新聞稿，台灣生物技術暨生化工程國際研討會是國內相關領域的盛會，本月24日、25日在元智大學舉辦，共有13場次專題演講和135篇論文發表。

中央研究院院長廖俊智受邀演講，他提到國際面對氣候變遷的挑戰，台灣也制訂出「2050零碳排放」目標，正是相關產業與研發的契機。尤其合成生物學與人工智慧的跨領域整合，有望創造生物經濟（Bioeconomy）新時代。

日本神戶大學副校長近藤昭彥在研討會中分享，利用微生物與生物質技術，可有效合成各種化學品，將改變世界原物料供應鏈，並開創各種新製程技術。

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元智大學校長廖慶榮指出，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）奪走許多人的生命，存活下來的人，也有不少苦於長新冠後遺症（long COVID）。生技、生醫產業人才面對這些挑戰，正是取得重大進展的好時機。

廖慶榮也提到，疫情期間人與人接觸減少，在家上班的趨勢，意外提供有效減碳的方法。俄烏戰爭影響糧食、能源價格，也迫使國際重新規劃相關政策，而生質能源科技便是重要的解決方案。（編輯：陳政偉）1110625