電信通路面臨整併 中華電2策略當數位好厝邊

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（中央社記者江明晏台北26日電）隨著電信產業整併，未來全台電信通路恐面臨一波整頓潮。中華電信近期啟動門市轉型，全台700間實體門市中，除旗艦店更聚焦體驗，也盼偏鄉、郊區門市發展成社區智慧生活中心。

電信產業近期掀起整併潮，台灣大哥大將併購台灣之星、遠傳也將併購亞太電信，待主管機關通過後，可進一步發揮合併綜效。

根據統計，全台5大電信的通路數合計近2900家，電信三雄中華電、遠傳與台灣大的直營加特約門市，各有700多家，台灣之星約400家、亞太電信約350家；而合併後，因應市場結構改變，屆時全台電信通路不排除掀起一波因應合併效應的整頓潮。

事實上，傳統電信門市已展開轉型，例如遠傳電信攜手路易莎咖啡開設數位體驗咖啡館，台灣大門市除了積極打造智慧家庭示範場域，也結合集團內momo電商資源，打造快速到貨服務。

中華電近期啟動「以客戶需求為中心」的轉型，其中，門市的功能轉型是一大環節，未來也會朝深化客戶體驗、廣結盟的方向發展，成為全民的數位好厝邊。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財受訪表示，中華電過往以申辦電話為主，後來演變到手機展示，而進入5G互聯網時代後，很多終端、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）應用，民眾沒有實際感受體驗過，根本無法決定要不要來申辦。因此中華電積極活化門市空間，都會區的旗艦門市均規劃更多面積提供民眾體驗。

以中華電信在台北市信義區的新一代複合門市為例，規劃智慧家庭、影音娛樂及新創體驗等3大展示區，因應後疫情時代發展與消費者數位能力躍升，也導入個人化與自助化服務，搭配顧問式專屬服務，滿足客戶的生活化需求。

除了精華區旗艦店導入更多體驗行銷的場域，中華電更放眼許多在偏鄉的門市，盼能發揮更高的在地連結。

「縮短數位落差」是中華電一直在做的事，蘇添財指出，董事長謝繼茂時常提醒，從事電信服務業，門市員工除了銷售各項業務，更要把服務做好。

疫情期間，中華電不捨讓學童和在家顧孫的阿公、阿嬤苦惱網路設定問題，在宏華和神腦2家子公司的支持下，讓全台中華電直營與特約近700間門市，成為提供解決使用3C產品或網路連線設定問題的服務站，且不限制中華電信用戶，發揮社區守望角色。

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「希望讓門市不要只是繳電信帳單和費用的地方」，蘇添財說，很多中華電在郊區的門市地點都很好，除了延伸現在做的事，應該要被賦予更多功能。例如發展成社區智慧生活中心，「讓民眾、學童有空都可以來看看，新的資通訊科技發展」，感受智慧生活應用實際可為偏鄉發揮的效益。

另外，蘇添財也提到，中華電有許多門市還是民眾踏青、腳踏車路線的必經之路，可貼心為民眾「奉茶」，「歡迎行經的旅人，繞到中華電門市把水壺裝滿」；目前中華電已有100個偏鄉門市有這項服務，未來將拓展到200家。（編輯：張良知、楊凱翔）1110626