電價看漲 金寶許勝雄：漲幅3%到5%比較能接受

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（中央社記者吳家豪台北27日電）電價費率審議會今天下午舉行，以平均調幅5%為基準，台電已備妥8%等各項調幅方案。電子代工廠金寶董事長許勝今天表示，漲幅3%至5%是比較能接受的程度，如果一次漲8%對企業界影響非常大。

金寶今天召開股東常會，通過每股配發現金股利新台幣0.2元，並完成董事改選。許勝雄會後受訪，被問及對電價調漲的看法時表示，以前他擔任全國工業總會理事長時，會建議政府在合理狀況下，找到比較適宜的調整幅度，不可能讓台電有很大虧損，到最後還是由全民負擔。

但許勝雄強調，電價也不能一下子有很高的升幅，讓企業或民間產生不必要且沒有能力負擔的狀況，甚至影響企業競爭力。適度的調整已經是必然趨勢，工總今天也提出6項建議案，希望在逐次調整的過程中，讓大家有承受的能力。

許勝雄也提到，應該考慮核電是否可以當作備載電力，現在不管美國或歐洲商會，都擔心台灣電力供應狀況，綠電是政府已經決定的政策，民間也在搭配，但政府應該考慮把核能當成備用機制。

媒體追問電價漲幅多少是可接受範圍，許勝雄回應，漲幅3%到5%是比較能接受的程度，如果一次漲8%對企業界影響非常大。現在因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，很多服務業和中小企業相當辛苦，不在這次電價調整範圍內，多少可以接受；對於低收入戶家庭，不調整電價也是應該的。（編輯：楊蘭軒）1110627