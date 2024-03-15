金寶：下半年將比上半年好 新廠貢獻今年加溫

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（中央社記者吳家豪台北15日電）電子代工廠金寶總經理陳威昌今天表示，金寶最壞時間點即將過去，今年會回到往年節奏，下半年比上半年好，泰國4個新廠區已完成土建，新廠貢獻今年開始加溫，明年開花結果；充電樁新品今年第1季開始交貨，將帶來上億美元營收。

金寶今天舉辦法人說明會，陳威昌指出，去年大環境有很多挑戰，包括升息、通貨膨脹、戰爭及地緣政治因素，金寶財報表現正向，一直努力開源節流，成效已經開始發揮，金寶最壞時間點即將過去。

他提到，金寶客戶從China+1策略，慢慢改成China+N，金寶在泰國和墨西哥，已有穿戴式裝置、印表機、行動收銀機、充電樁等產品小量生產。

針對海外擴廠計畫，陳威昌指出，泰國有4個新廠區已完成土建，包括第13、14、15、16廠。其中，第13廠生產穿戴式裝置，第14廠為印表機擴產基地，第15廠保留給即將到來的新產品，第16廠生產SSD（固態硬碟），看好新廠今年貢獻開始加溫，2025年將開花結果。

陳威昌表示，充電樁是值得期待的新產品，是集團綜效合作比較成功的案例，目前由康舒接單，發揮金寶研發專才，協助客戶設計新產品，再交由泰國工廠製造。金寶也在美洲地區小量生產，主要為了符合美國聯邦政府和州政府的補助條件，今年第1季開始交貨，預計將帶來上億美元營收。

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在節流方面，他表示，金寶近年總共汰除旗下16家表現不如預期的公司，計劃今年再汰除8到9家，未來人均產值會逐年上升，費用會逐漸下降。

金寶2023年合併營收約新台幣1597.57億元，年減11.94%，主因客戶去化疫情期間缺料所囤積的庫存，影響代工廠業績；因工廠精進自動化流程降低成本，加上產品組合優化，毛利率達6.15%，年增0.25個百分點；營業利益30億元，年增6.08%；歸屬母公司稅後淨利7.51億元，年減25.79%；每股盈餘0.51元。（編輯：楊蘭軒）1130315