疫情降溫內需回升 瓦城：下半年營運拚逐季增

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（中央社記者江明晏台北27日電）瓦城泰統今天股東會通過發放現金股利4元、股票股利3.15元。公司看好台灣疫情逐漸降溫，內需市場回穩，透過雙向串聯的線上線下服務，力拚下半年營收逐季成長。

瓦城泰統今天召開股東會，通過2021年財報及盈餘分配案，決議每股發放現金股利4元、股票股利3.15元，盈餘配發率達101%。瓦城2021年合併營收近新台幣42.3億元，合併淨利歸屬於母公司業主新台幣1.61億元，每股盈餘（EPS）達7.04元。

瓦城看好，台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸降溫，內需市場回穩，走入下半年傳統餐飲市場旺季。集團將透過雙向串聯的線上線下服務，發展全新餐飲經營模式，搭配採購優勢、成本控管能力及研發實力，積極拓展多元營運動能，力拚營收逐季成長。

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瓦城預期，今年下半年將優於去年同期表現，展望未來整體營運穩健成長，樂觀看待中長期餐飲的競爭市場。外帶外送餐飲需求大增，刺激全新線上商業模式發展，瓦城2021年開創全台最大連鎖雲端廚房，大幅擴增外帶外送服務量能，搭配發展餐盒訂閱制、個人餐點等服務，同時於「瓦城商城」販售冷凍料理包等商品，貢獻業績表現。

瓦城表示，集團今年以多品牌策略聚焦台灣市場，年度雙位數展店目標仍維持不變，視疫情發展，彈性調整展店節奏，同時安排多家店點展開既定的改裝工程，盼進入下半年消費市場逐漸回穩之際，迎來報復性人潮。（編輯：楊蘭軒）1110627