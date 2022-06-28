券商APP傳災情 台灣大：向中華電報修後恢復

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（中央社記者江明晏台北28日電）多家券商APP今天連線故障傳災情，源頭指向台灣固網網路出問題。台灣大哥大表示，在台固與中華HiNet介接的電路發現狀況，經向中華電信報修後恢復；中華電表示，HiNet電路正常並無發生障礙。

今天上午10時左右，多家券商APP連線紛紛傳出故障災情，根據PTT網友留言，推測兆豐、富邦、凱基、元大、永豐、國泰、玉山、華南、台新等券商都出現連線異常狀況。

有券商主動告知用戶「因台灣大哥大網路連線問題，導致部分客戶無法登入」，源頭指向台固線路連線出現問題。

台灣大哥大表示，今天上午9時50分左右，在台固與中華HiNet介接的電路發現，來自HiNet的流量幾乎完全中斷，影響台灣大所有行動用戶及企業客戶使用所有來自HiNet的網際網路服務（包括股票及其他APP服務），經緊急向中華電信報修，於10時35分左右恢復。

台灣大強調，公司在服務受影響期間，各機房電力供應正常無任何斷電情況；除向中華電報修之外，也未做任何網路調整，障礙發生原因正向中華電信了解中。

中華電則表示，公司的證劵四合一網路、行動及HiNet上網均運作正常，並無電路障礙。（編輯：郭無患）1110628