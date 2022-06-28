興勤第3季業績拚持平 今年車用業績占比看2成

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）保護元件廠興勤電子總經理何益盛今天表示，電腦需求趨緩，今年強攻綠能與工業領域，強化電動車和太陽能等應用，預估今年車用業績占比可到20%，預估第3季業績不會比第1季和第2季差，力拚持平。

興勤今天下午受邀參加券商舉辦法人說明會，何益盛表示，興勤持續布局車用、5G通訊、醫療等領域，今年強攻綠能和工業領域，未來規劃在美國設立辦事處。

觀察終端應用需求，何益盛表示，受到電腦需求趨緩影響，貼片型產品不如去年同期好，今年強化電動車、儲能櫃、太陽能、5G通訊等應用，展望下半年整體景氣仍不明朗，預期第3季業績不會比第1季和第2季差，力拚持平。

何益盛分析，今年電腦、電視等一般消費電子產品受到中國大陸COVID-19疫情封控影響，壓抑需求，但興勤受牽動程度不大，主要是擴展電動車和儲能應用，降低衝擊，靜待市場消費力回溫，今年興勤業績目標與去年持平。

觀察主要產品出貨表現，何益盛指出，目前傳感器產品持續成長，占整體業績比重約27%至28%；另外，貼片型熱敏電阻（TSM）、負溫度係數熱敏電阻（NTC Thermistor）、大型貼片型產品穩健，但何益盛不諱言表示，現在仍有部份半導體晶片供應缺貨。

在車用領域，何益盛指出，去年車用占興勤整體業績占比15%，今年占比朝向20%前進，預估車用保護元件產品發酵期間落在2024年至2025年，儘管競爭對手多，但興勤在產品多元化和品質仍領先中國大陸同業。

法人問及擴產是否影響毛利率，興勤表示，高雄楠梓三廠預計今年底完工，明年第2季逐步進入量產；中國大陸常州和東莞建廠持續評估中，今年不影響折舊費用；廣東中山廠二期陸續到2025年完成，未來2年至3年擴產不排除往東南亞市場。

興勤自結5月合併營收新台幣6.17億元，較去年同期6.74億元下滑8.52%，累計今年前5月自結合併營收30.49億元，較去年同期30.61億元微減0.4%。

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興勤第1季毛利率跌破4成來到39.28%，是2020年第2季以來低點，公司指出主要是去年開始原物料價格上揚、成本墊高，此外人工成本在中國大陸和台灣增加，生產稼動率隨著中國大陸疫情封城影響需求量，牽動稼動率表現。

興勤第1季業外收益約9600萬元，主要受惠新台幣兌美元匯率貶值，較去年同期2400萬元大增，第1季稅後獲利3.97億元，較去年同期4.07億元微減，單季每股稅後純益3.1元，略低於去年同期EPS 3.18元。（編輯：郭無患）1110628