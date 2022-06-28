經部鼓勵光電案場設儲能系統 盼舒緩夜尖峰供電

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（中央社記者鄭鴻達台北28日電）經濟部今天發布公告，要鼓勵太陽光電案場設置儲能系統，讓太陽光電在白天生產的電能，也可以在晚上利用，盼提升太陽光電發展與供電彈性，有效舒緩夜尖峰供電。

經濟部今天公告「儲能系統結合太陽光電發電設備中華民國111 年度競標及容量分配作業要點」，鼓勵光電案場設置儲能系統，以增加夜間供電能力的同時，也擴大太陽光電的設置容量。

能源局說明，以躉購費率機制推動儲能結合光電設置，是台灣創新做法，透過本作業要點可協助建立國內市場機制，並帶動國內產業發展，為將來推動太陽光電案場全面設置儲能鋪路。

經濟部說，這次公告推動的光電結合儲能系統，主要是用於將白天太陽光電生產的電能移轉到晚上使用，可有效舒緩夜尖峰供電，且因部分的電能移轉到晚上輸送，白天能併網的太陽光電就更多，提高同一條饋線的利用率。

經濟部表示，因儲能系統結合太陽光電發電設備在國內尚為起始階段，而競標機制規範申請人需為較專業的太陽光電發電業，其儲能系統則應規劃設置於已取得電業籌設或完工併網1000瓩以上的第一型太陽光電案場。

經濟部表示，透過再生能源電能躉購費率機制，保障業者合理利潤，並以競標方式決定儲能系統輸出電能的躉購費率，來鼓勵光電發電業參與儲能系統建置。

此外，儲能系統也須在得標後一年內完成建置，將白天太陽能電力存入儲能系統後，並在台電公司公告的夜間指定時段內，將電力輸出到電網。

能源局表示，推動光電結合儲能設置，不僅能將部分電力提供夜間用電需求，還能適度釋放已趨飽和的饋線容量，以建置更多太陽光電發電設備，有雙重意義。（編輯：林興盟）1110628