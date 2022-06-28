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多家券商App連線卡關傳災情 股民哀號

2022/6/28 11:33（6/28 11:49 更新）
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多家券商App 28日上午連線卡關，有券商說明是因台灣大哥大網路連線問題導致無法登入。（中央社檔案照片）
多家券商App 28日上午連線卡關，有券商說明是因台灣大哥大網路連線問題導致無法登入。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北28日電）台股今天一度下跌逾170點，但引發股民們哀號的是多家券商App連線卡關，今天上午10時左右陸續傳出災情，有券商主動告知用戶，因台灣大哥大網路連線問題導致無法登入。

多家券商的下單App今天上午10時左右傳出災情，根據批踢踢實業坊（Ptt）網友留言，推測兆豐、富邦、凱基、元大、永豐、國泰、玉山、華南、台新等券商都出現連線異常狀況。

經查與台固聯繫，因台固線路連線有問題，可能所有電信用戶均受影響；也有券商主動告知用戶「因台灣大哥大網路連線問題，導致部分客戶無法登入，請客戶改用其他電子交易平台，或聯繫您所屬營業員」。

市場也傳出因台灣電訊（TTN）機房跳電，影響範圍包括使用台灣電訊網路客戶，所以多家券商網路系統都「掛點」。但消息暫未獲得台灣大集團證實。

近11時有券商表示狀況排除，指出「部分客戶因電信公司網路骨幹異常受影響，連線及下單問題已排除，請重新登入即可正常使用」。（編輯：楊蘭軒）1110628

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