5月證券劃撥存款餘額跌破3兆元 逾1年新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北24日電）台股震盪，中央銀行今天公布5月金融情況，5月證券劃撥存款餘額跌破新台幣3兆元關卡，連續3個月呈現下滑，月減306億元降到2兆9740億元，來到13個月新低。

證券劃撥存款餘額是散戶信心指標，又被視為散戶風向球。近期由於美國聯準會（Fed）升息步調加快，金融市場震盪大，也讓5月證券劃撥存款餘額月減306億元到2兆9740億元，是2021年5月以來新低。

媒體關注散戶是否明顯退場，中央銀行經研處副處長蔡惠美表示，無法判斷是否退場，不過，從本國自然人在台股成交比重來看，從4月的60.1%下降到5月的56.6%，的確是2020年4月以來新低。

前次低點是2020年3月疫情爆發初期，本國自然人台股成交比重為56.3%，當時為資本市場動盪、美股數度熔斷時期。

蔡惠美指出，央行3月以來啟動升息，台股近期震盪，台股5月月平均股價指數跟日平均成交值都呈現下滑，民眾投資趨向保守、加上考量利率水準，部分資金也從活存轉為定儲，有些企業也把預計未來要發放的現金股利轉為短期定存，因此讓活期性存款年增率從4月的8.52%下降到5月的7.65%，定期跟定期儲蓄存款年增率也從4月的4.49%上升到5月的5.18%。

央行指出，今年5月日平均貨幣總計數M1B及M2月增率分別為-0.41%及0.46%，都較4月為高；M1B及M2年增率則分別下降為8.54%及7.94%，主要受放款與投資年增率下降的影響。

蔡惠美表示，央行理監事會議也有提到銀行超額準備還維持在700億元，這意味銀行體系資金依然充裕。M1B年增率雖然下滑，來到2020年6月以來新低，但主要是受到金融市場震盪，影響民眾持有活期存款的意願，加上升息影響所致。

5月外匯存款期底餘額下滑到7兆7775億元，年增率從4月的18.30%下降到5月的14.5%。蔡惠美表示，主要反映台灣出口年增率幅度稍微下降，但進口還是維持高成長、需要支付貨款，所以外匯淨收入會稍微下滑，外匯存款增幅會稍微縮小。（編輯：趙蔚蘭）1110624