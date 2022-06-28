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電金傳全倒台股盤中下殺 15400點上下震盪

2022/6/28 11:01
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（中央社記者韓婷婷台北28日電）美股反彈熄火殃及台股，在電子、金融、傳產無人帶頭下，台股受制於10日線約15533點壓力沉重，盤中一路挫低，一度下跌逾170點，最低來到15375.65點，隨後於15400點關卡震盪。

截至10時52分左右，加權股價指數下跌115.66點，為15432.35點，成交值新台幣1251.13億元。

陽明持續填息之路，但買盤並未外溢到其他航運股上，貨櫃輪長榮、萬海跌幅逾2%，散裝輪慧洋-KY、裕民昨日漲勢難以為繼。

擬赴德州建全美最大12吋矽晶圓新廠的環球晶，今天股價並未受到激勵，開低走低跌幅超過5%，摜破500元大關，回測前波低點中美晶跌幅也近4%。

統一全天候基金經理人林世彬表示，經過前一段時間的修正，目前台股評價已經來到相對低點，本益比僅有約12倍，殖利率高達4.2%，投資價值上升。近日台股也跟隨美股，出現短線跌深反彈，但市場仍充斥利空因素，第3季將持續震盪。

林世彬認為，若要突破區間震盪格局反轉向上，還需要滿足3個條件。首先，是庫存調整狀況好轉，過去因供應鏈斷鏈，廠商積極拉高庫存比例，如今在經濟成長蒙上陰影的背景下，廠商也有開始調降庫存的動作；第二，檢視7月後的企業營運狀況，包括新產品推出進度、筆電及智慧型手機出貨量是否符合預期等，甚至是財報利空測試；第三，俄烏戰爭推升原物料價格走勢，第3季通膨是否觸頂回落，連帶使美國聯邦準備理事會（Fed）升息路徑明朗化。

投顧表示，美國10年期公債殖利率又見攀升，牽制市場樂觀情緒，加上本週有歐洲央行論壇、G7高峰會等大事，盤面氣氛呈現觀望；台股短線雖演出連續2日收紅，且KD指標形成低檔黃金交叉，惟成交量能略為不足，能否克服上檔壓力、技術面正式翻多仍待後續觀察。（編輯：楊蘭軒）1110628

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