訂單陸續到位 IET-KY高永中：今年營運可期

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）IET-KY英特磊今天召開股東會，董事長高永中表示，2021年第4季起部分客戶開始追單，高端pHEMT、5G相關磷化銦磊晶片量產訂單均已到位，今年全力衝刺提升生產效率，營運可期。

英特磊2021年合併總營收新台幣7.54億元，年增13% （以美元計，實質成長19%）；稅後淨利8,760萬元，淨利率11.62%；每股盈餘（EPS）2.45元較2020年度的1.84元增加33.15%。股東會通過盈餘分配案，每股配發現金股利1.5元。

高永中提到，去年是營運成長的一年，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍舊持續的狀況下，公司及員工皆做好準備，唯去年2月下旬美國德州遭逢百年罕見冰災，導致電力供應中斷超過一週，生產活動被迫中斷，第1季營收因而遭受衝擊；但後續公司營運仍穩健逐季增高，全年營收較上年度成長13%。

高永中指出，2020年半導體客戶需求遞延在2021年開始顯現，物聯網產業對通訊及高速資料傳輸晶片需求依然暢旺。磷化銦磊晶片部分，PIN、HBT及APD等產品大幅成長，銷售占比超過43%。

砷化鎵磊晶片產品方面，主要受到客戶供應鏈修正重組的影響，總體銷售較前一年度略減，銷售占比低於3成，個別產品銷售減少變動較大為VCSEL產品。

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在國防合約部分，銻化鎵紅外磊晶片及MBE機台與硬體構件營運，銷售額成長較高的產品項目為MBE機台與硬體構件，上列產品加總占總銷售額比重與2020年的29%相近。

英特磊今年1至5月累計營收3.87億元，年增42.1%，表現亮眼。展望今年，高永中表示，2021年第4季起部分客戶開始追單，高端pHEMT、5G 相關磷化銦磊晶片量產訂單均已到位，在市場需求暢旺與公司策略方向明確的狀態下，今年整體營運表現值得期待。（編輯：楊蘭軒）1110629