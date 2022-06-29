明基三豐進軍泰國數位牙材市場

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）明基三豐醫療器材公布旗下明基口腔醫材，今天（29）與泰國Dental Corporation Public Company Limited簽署代理合約及合作備忘錄，銷售明基牙科產品，並且計畫未來共同開發數位牙材。

明基三豐副董事長楊宏培、明基口腔總經理林家弘赴泰國與D-Company由執行長Dr. PORNSAK TANTAPAKUL及總經理Mr. Wichu Wanwansiri簽約。

明基醫表示，這次代理合約及合作備忘錄簽署結合D-Company在泰國牙科市場的牙科專業團隊與業務實力，以及明基佳世達集團在數位牙科醫療的技術開發與品牌力，將有助於明基佳世達集團擴大在數位牙科產品的影響力。

泰國人口近約7000萬，是台灣的三倍，2020年泰國醫療器材市場規模約16億美元，預估至2022年可達20億美元，年複合成長率達7.5%。

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楊宏培表示，隨著泰國東部經濟走廊特區成立，帶動經濟發展，牙科市場將逐年成長。而在疫情趨緩之下，植牙、矯正、美學等治療也逐步回溫，帶動數位牙材產品的需求。明基三豐攜手泰國在地牙科領導集團D-Company，除了能快速開拓泰國牙科市場，也期望未來能複製相同模式至東協其他國家，推展集團的牙科業務。

D-Company旗下擁有1家牙科醫院，2家牙科醫療中心與13家牙科診所，以及牙材公司Dental Vision，是泰國牙科市場的領導者，提供牙科教學系統、牙科設備與耗材，致力為牙醫、牙技所、醫院和教育機構提供產品與服務。（編輯：蘇志宗）1110629