更多編輯台推薦新聞：
中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力
生活

隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
首頁 / 證券

費半弱勢 法人：台股不排除回測波段低點15102點

2022/6/30 08:03（6/30 08:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美股漲跌互見，費城半導體指數表現疲弱，下挫2.2%。法人表示，台股不排除回測波段低點15102點。（中央社檔案照片）
美股漲跌互見，費城半導體指數表現疲弱，下挫2.2%。法人表示，台股不排除回測波段低點15102點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北30日電）美股漲跌互見，費城半導體指數表現疲弱，下挫2.2%。法人表示，外資持續賣超台股，市場信心脆弱，大盤不排除可能回測15102點波段低點。

道瓊指數上漲82.32點，漲幅0.27%；標準普爾指數小跌2.85點，跌幅0.07%；那斯達克指數小跌3.65點，跌幅0.03%；費城半導體指數下挫58.1點，跌幅2.2%。

國內外產業訊息方面，鴻海推動的MIH電動車聯盟，增添印度塔塔集團旗下Tata Technologies新成員，未來Tata Technologies將透過MIH的開放式電動車生態系統，為電動車產業推出更多解決方案與加速產品開發。

宏達電5月營收新台幣3.04億元，較去年同期持平，自結單月稅前虧損2.8億元，歸屬於母公司虧損2.85億元，每股虧損0.35元。

不畏總體經濟環境存在不確定性，晶圓測試廠京元電今年營運展望依然樂觀，預期今年業績可望再創新高。

台股29日跌199.79點，收在15240.13點，失守15300點。法人表示，受通膨、升息影響，產業景氣出現雜音，且雜音不斷擴散，投資人信心脆弱，大盤不排除可能回測波段低點15102點。（編輯：楊凱翔）1110630

延伸閱讀
美股微幅漲跌 標普創尼克森以來最遭上半年表現印度塔塔科技 加入MIH聯盟聯準會抗通膨一口氣升息3碼 28年來首見俄烏戰爭衝擊 德國消費者信心墜史上新低
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股連二跌 法人：低點搶反彈、長線待利空出盡