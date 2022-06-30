費半弱勢 法人：台股不排除回測波段低點15102點
2022/6/30 08:03（6/30 08:57 更新）
美股漲跌互見，費城半導體指數表現疲弱，下挫2.2%。法人表示，台股不排除回測波段低點15102點。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中台北30日電）美股漲跌互見，費城半導體指數表現疲弱，下挫2.2%。法人表示，外資持續賣超台股，市場信心脆弱，大盤不排除可能回測15102點波段低點。
道瓊指數上漲82.32點，漲幅0.27%；標準普爾指數小跌2.85點，跌幅0.07%；那斯達克指數小跌3.65點，跌幅0.03%；費城半導體指數下挫58.1點，跌幅2.2%。
國內外產業訊息方面，鴻海推動的MIH電動車聯盟，增添印度塔塔集團旗下Tata Technologies新成員，未來Tata Technologies將透過MIH的開放式電動車生態系統，為電動車產業推出更多解決方案與加速產品開發。
宏達電5月營收新台幣3.04億元，較去年同期持平，自結單月稅前虧損2.8億元，歸屬於母公司虧損2.85億元，每股虧損0.35元。
不畏總體經濟環境存在不確定性，晶圓測試廠京元電今年營運展望依然樂觀，預期今年業績可望再創新高。
台股29日跌199.79點，收在15240.13點，失守15300點。法人表示，受通膨、升息影響，產業景氣出現雜音，且雜音不斷擴散，投資人信心脆弱，大盤不排除可能回測波段低點15102點。（編輯：楊凱翔）1110630
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台股連二跌 法人：低點搶反彈、長線待利空出盡